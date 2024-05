Spannender Schlagabtausch: SV Güssing sichert sich knappen Sieg gegen ASV Sankt Martin/Raab

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 22:55

Die Gäste vom SV Güssing konnten sich am Samstag in einem Spiel, das Spannung bis zur letzten Minute bot, mit einem knappen 2:1 durchsetzen. Bereits früh im Spiel zeigte SV Güssing, dass sie gekommen waren, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Doch ASV Sankt Martin/Raab gab nicht kampflos auf und sorgte für einen nervenaufreibenden Schlagabtausch.

Früher Führungstreffer setzt ASV Sankt Martin/Raab unter Druck

Die Partie begann mit hohem Tempo und bereits in der 10. Minute gelang es SV Güssing, durch Márk Meskó in Führung zu gehen. Dieser frühe Treffer setzte ASV Sankt Martin/Raab unter Druck und zwang sie, offensiver zu agieren. Trotz intensiver Bemühungen blieb der Ausgleich in der ersten Halbzeit jedoch aus, was SV Güssing ermöglichte, mit einer knappen Führung in die Pause zu gehen.

ASV Sankt Martin/Raab schlägt zurück, doch Güssing behält die Oberhand

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zeigte ASV Sankt Martin/Raab ihren Kampfgeist. In der 47. Minute gelang Fabian Lipp nach einem Eckball der verdiente Ausgleichstreffer. Das Spiel war nun vollkommen offen, und beide Teams suchten nach der Möglichkeit, in Führung zu gehen. Es folgten einige Wechsel auf beiden Seiten, die frischen Wind ins Spiel brachten und die Strategien der Teams anpassten. SV Güssing und ASV Sankt Martin/Raab lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften Chancen auf den Führungstreffer hatten.

In der 77. Minute war es erneut Márk Meskó, der für SV Güssing traf und den Ball gekonnt in die lange Ecke schlenzte. Dieses Tor zum 1:2 stellte den Endstand dar, trotz des Drucks von ASV Sankt Martin/Raab in den letzten Minuten des Spiels, einschließlich der vierminütigen Nachspielzeit. SV Güssing verteidigte geschickt und sicherte sich so den Sieg in einem hart umkämpften Spiel.

Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für SV Güssing, die damit wichtige Punkte aus der Begegnung mitnehmen. ASV Sankt Martin/Raab zeigte eine starke Leistung, doch am Ende reichte es nicht, um das Blatt zu wenden. Das Match war ein Beleg für die Leidenschaft und das Engagement beider Teams, die bis zum Schlusspfiff um jeden Ball kämpften.

II. Liga Süd: Sankt Martin/Raab : SV Güssing - 1:2 (0:1)

78 Márk Meskó 1:2

47 Fabian Lipp 1:1

10 Márk Meskó 0:1



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Markus Jost erstellt.

