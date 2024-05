SV Stegersbach dreht das Spiel gegen SV Eberau

Spielberichte

In einem spannenden Match der 26. Runde der II. Liga Süd trafen SV Eberau und SV Stegersbach aufeinander. Trotz einer frühen Führung von SV Eberau gelang es SV Stegersbach, das Spiel zu drehen und mit einem beeindruckenden 4:1 Endstand nach Hause zu fahren.

Frühe Führung und ein dynamisches Spiel

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor für SV Eberau in der 15. Minute durch Martin Bock, nach einer Vorlage von Draxler, was die Heimmannschaft früh in Führung brachte. Dieses Tor setzte die Gastmannschaft unter Druck, die jedoch nicht lange brauchte, um zu reagieren. In der 29. Minute erzielte Zsolt Balázs für SV Stegersbach den Ausgleich. Das Spiel war nun völlig offen, und beide Teams suchten nach Möglichkeiten, die Führung zu übernehmen. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeit bei einem 1:1-Unentschieden.

Zweite Halbzeit: Stegersbach übernimmt die Kontrolle

Nach der Pause nahm das Spiel an Intensität zu. SV Stegersbach kam motiviert aus der Kabine und dies zeigte sich in der 64. Minute, als Zsolt Balázs erneut traf, diesmal per Elfmeter, um seine Mannschaft mit 2:1 in Führung zu bringen. Die Gäste spielten nun mit mehr Selbstvertrauen. Für die Gäste würde die Lage schwieriger - das wurde in der 81. Minute deutlich, als Marcel Pomper nach einem zweiten gelben Karton, ausgelöst durch ein unsportliches Verhalten (Ball wegschießen), vom Platz gestellt wurde.

Die numerische Überlegenheit nutzte SV Stegersbach geschickt aus. In der 84. Minute baute Nico Benkö die Führung auf 3:1 aus. Die Gastmannschaft dominierte nun das Spielgeschehen und ließ dem Gegner wenig Raum für Gegenangriffe. Der Schlusspunkt wurde von Samiullah Bayat in der 90. Minute gesetzt, der das 4:1 erzielte und damit das Spiel für SV Stegersbach entschied. Trotz vier Minuten Nachspielzeit gab es keine weiteren Tore, und das Spiel endete mit einem klaren Sieg für die Gäste.

II. Liga Süd: Eberau : Stegersbach - 1:4 (1:1)

94 Samiullah Bayat 1:4

84 Nico Benkö 1:3

64 Zsolt Balázs 1:2

29 Zsolt Balázs 1:1

15 Martin Bock 1:0

