Corona setzt die Burgenlandliga auf Stillstand: Der SC Ritzing wird die Krise bewältigen

Details Mittwoch, 18. März 2020 10:15

Wir alle durchleben gegenwärtig aufgrund der Corona-Krise ganz schwere Zeiten. Demzufolge rückt die wichtigste Nebensache der Welt, der Fußball, verständlicherweise auch völlig in den Hintergrund. Aufgrund dessen ist Ligaportal.at auch in Zeiten wie diesen darum bemüht, Information zu bieten bzw. Berichte zu verfassen. Zudem steht es noch völlig in den Sternen, ob bzw. wann die Frühjahrsrunde weitergeht. Wie es dann weitergeht, wie Aufstiege und Abstiege geregelt werden, ob die Saison verlängert wird, Spieltage komplett nachgeholt werden müssen. Wir stellen den Funktionären Fragen zur aktuellen Lage bzw. wie das alles im Verein gehändelt wird

Wir befragten den Sportlichen Leiter Mario Posch, wie er die aktuelle Corona – Entwicklung sieht:

Ligaportal: Was sagen Sie zur aktuellen Corona-Entwicklung und sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, gerechtfertigt?

Posch: Die Lage ist sehr ernst, aber ich bin der Meinung, dass in der Bundesregierung genügend Experten sitzen, denen wir Vertrauen müssen und dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, völlig in Ordnung sind und es bleibt zu hoffen, dass die Infektionskurve bald abflacht.

Ligaportal: Wie gehen Sie im Verein damit um? Absolvieren alle Spieler Heimtraining? Wird das überprüft?

Posch: Natürlich haben die Spieler ein Heimtrainingsprogramm bekommen, aber das hängt davon ab, ob sie die Möglichkeit haben, es durchzuführen oder nicht. Die schönste Nebensache der Welt ist der Fußball, egal in welcher Liga er gespielt wird, und ich merke es an mir selbst, ein Wochenende ohne Fußball ist leer. Fußball fördert den sozialen Kontakt und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir die Krise überstanden haben, und wir werden sie überstehen, wenn sich jeder an die Maßnahmen der Bundesregierung hält, und dann freuen sich alle wieder auf den Fußball.

Ligaportal: Werden aktuell die Spielergehälter weiterbezahlt oder gibt es eine Sonderabsprache mit den Spielern?

Posch: Wir haben alles Spieler für 14 Tage nach Hause geschickt, soviel ich weiß, werden die Gehälter ausbezahlt, wie es dann weiter gehen soll, weiß ich leider nicht, ob es vielleicht eine Unterstützung der öffentlichen Hand geben wird, dazu kann ich schwer etwas sagen.

Ligaportal: Gehen Sie davon aus, dass im Frühjahr gar nicht mehr gespielt wird?

Posch: Also ich gehe davon aus, dass die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt wird, weil das auch nicht das Wichtigste ist, aber man muss das von zwei Seiten sehen, der Spitzenreiter hat wahrscheinlich viel Geld in die Mannschaft investiert, damit der aufsteigen kann und die Vereine auf den Abstiegsplätzen sind froh, wenn die Meisterschaft ausgesetzt wird und sie nicht absteigen müssen.

Ligaportal: Stehen die Sponsoren in dieser schwierigen Situation weiterhin zum Verein bzw. zu ihren Zusagen?

Posch: Ich denke, dass die allgemeine Situation für die Vereine nicht einfach ist, wo kriege ich in der heutigen Zeit Sponsoren her, kann ich welche lukrieren, keine Ahnung, wie das weitergeht.

Ligaportal: Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der Bundesregierung, um die Vereine während bzw. nach dieser schweren Zeit zu unterstützen?

Posch: Natürlich wäre es sehr gut, wenn wir unterstützt werden, auf der anderen Seite aber, wenn ein Einzelunternehmen mit ein paar Mitarbeiter nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, das sind Sachen, die sehr schwer abzuschätzen sind. Wichtig ist, dass wir die Krise bewältigen und ich bin der festen Überzeugung, dass wir dann gestärkt in einen Neuanfang gehen und sich alle wieder auf den Fußball freuen werden.

