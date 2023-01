SV Güssing mit neuem Vorstand volle Kraft voraus

Details Freitag, 27. Januar 2023 10:11

Am Sonntag, dem 22. Januar fand in Güssing die Generalversammlung des SV statt, nachdem Langzeitobmann Hannes Winkelbauer sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Vor der Wahl gab es nur einen Kandidaten: Michael Ditzer, der aus diesem Wahlgang auch als neuer Obmann hervorging. In einer positiven Atmosphäre wurden die neuen Vorstände gewählt, diese sind: Obmann Michael Ditzer, Obmann Stv. Mario Guadagnini, Kassier Martin Lackner, Kassier Stv. Simone Fazekas, Schriftführerin Irmgard Posch, Sportlicher Leiter Rudolf Ditzer. Keine leichte Aufgabe für den neuen Obmann – der SV steht nahe am Abgrund und benötigt dringend Punkte. Einen Trainerwechsel hat man schon vollzogen: Zsolt Jona, der vorher den Nachwuchs des SV trainiert hatte, ist der neue Mann an der Seitenlinie.

Ligaportal.at sprach mit dem neuen Obmann Michael Ditzer, wie er die momentane Lage beurteilt und welche Erneuerungen für das Frühjahr gemacht werden:

Ditzer: „Wir hatten im Herbst bei einigen Spielen Pech, ich hoffe, dass uns im Frühjahr auch einmal das Glück hold ist und wir die erforderlichen Punkte machen können.“

Ligaportal: Der neue Trainer Zsolt Jona kann beruflich bedingt die Mannschaft nur alle 14 Tage trainieren. Ist das nicht zu wenig, wenn man mitten im Abstiegskampf steckt?

Ditzer: „Nein, wir haben einen ausgezeichneten Trainerstab, und vereinsintern gibt es bei den Trainern keine Hierarchie, jeder Trainer hat seinen Aufgabenbereich. Es wird immer abgesprochen, wer welche Übung mit den Spielern macht. Wir haben immer eine sehr gute Beteiligung, es kommen an die 30 Spieler zu den Übungen.“

Ligaportal: Im Offensivbereich sieht es ja nicht gerade rosig aus, zwölf Treffer in 15 Matches sind zu wenig, um die Abstiegszone zu verlassen.



Ditzer: „Wenn man in der Negativspirale steckt, dann will das Leder einfach nicht ins Tor, es war oft wie verhext. Aber im Frühjahr werden wir mehr Tore erzielen.“

Der neue Vorstand: Mario Guadagnini, Simone Fazekas, Michael Ditzer, Irmgard Posch, Rudi Ditzer, Martin Lackner

Ligaportal.at sprach auch mit dem neuen Trainer Zsolt Jona, wie er die momentane Situation sieht:



Jona: „Unser Ziel ist, nicht abzusteigen. Wir haben eine junge Mannschaft, welche begeisterungsfähig ist und werden im Frühjahr die erforderlichen Punkte machen.“

Ligaportal: Am Wochenende habt ihr bereits das erste Vorbereitungsspiel gehabt, welche Erkenntnisse ziehst du daraus?

Jona: „Wir haben unter der Woche drei harte Trainingseinheiten gehabt, darum waren die Beine der Spieler etwas schwer, aber sie haben sich gut geschlagen. Auf diese Leistung kann man aufbauen. Außerdem kamen vier langzeitverletzte Stammspieler, die inzwischen genesen sind, noch nicht zum Einsatz.“