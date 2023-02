Der USVS Hausbauführer Rudersdorf hat einen dicken Fisch an Land gezogen

Details Donnerstag, 09. Februar 2023 08:41

Kurz vor dem Ende der Transferperiode, praktisch „fünf vor zwölf“, hat der USVS Hausbauführer Rudersdorf mit Ivan Kovacec eine Superverpflichtung gemacht. Der kroatische Allroundspieler hatte zuletzt in der 4. Kroatischen Liga bei NK Pitomaca gespielt und in der Hinrunde 16 Treffer erzielt. In Österreich war er unter anderem in Ried, Altach, beim LASK, in Liefering und Siegendorf tätig. Mit dieser Verpflichtung hofft der Geschäftsführer der Firma Hausbauführer, Joachim Sifkovits, dass die Negativserie von zuletzt sieben Pleiten am Stück gestoppt werden kann.

Nach der Verletzung seines Sohnes Lauro bestand Handlungsbedarf, und der Zufall wollte es, dass die kroatischen Spieler im Verein im selben Ort wie Ivan Kovacec wohnen und den Kontakt herstellten. „Er war schon vor zwei Jahren bei uns im Gespräch, er ist aber dann nach Siegendorf gegangen. Nun ist der Transfer in letzter Sekunde zustande gekommen. Er wird uns auf jeden Fall im Abstiegskampf helfen“, erklärte Sifkovits.

Die beiden Neuzugänge Ivan Kovacec und Flamur Muleci verstärken den USVS im Abstiegskampf

Auch Trainer Alfred Horvath ist von der spielerischen Qualität Kovacec' überzeugt und dass er mit dem anderen Neuzugang Flamur Muleci eine enorme Verstärkung im Kampf gegen den Abstieg sein wird. Auf die Frage, wie die Vorbereitung inklusive der Testspiele zum derzeitigen Zeitpunkt gelaufen sei, äußerte sich Horvath folgendermaßen: „Die Vorbereitungsspiele sind wichtig, um zu sehen, wie die Jungs performen. Das Ergebnis ist zweitrangig, da ich sehr viele Spieler einsetze. Ich bin sehr zufrieden mit der Darbietung der Spieler, sie sind mit Vollgas in der Vorbereitung dabei. Alle verletzten Spieler von der Herbstrunde sind genesen und wieder an Bord, daher kann ich wieder aus dem Vollen schöpfen“, erklärt der Coach abschließend.

