Junger Torhüter zum SV Klöcher Bau Oberwart

Details Freitag, 09. Juni 2023 08:39

Nachdem Márk Pataki in 29 Begegnungen in der Burgenlandliga zu keinem Einsatz in der Kampfmannschaft gekommen ist, dafür war sein Landsmann und Stammtorhüter Marton Horvath einfach zu gut, machte er sich auf die Suche nach einem neuen Verein. Verständlich für einen 20-jährigen Torwart, der nicht auf der Ersatzbank verschimmeln will. Für einen neuen Ersatz wurde man umgehend fündig, es ist der 21-jährige Daniel Glander

Daniel Glander mit einer fundierten Ausbildung



Der 1,88 m-Hüne zerriss seine ersten Fußballschuhe in der Jugend des SC Lichtenwörth und wechselte dann über den ESV Haidbrunn in die Akademien von St. Pölten (U15) und von Admira Wacker (U16). Im Juli 2018 übersiedelte er für ein Jahr zum Team FAC II,

danach spielte er eine Saison beim SC Wr. Neustadt und von 2020 bis 2022 war er beim SC Bruck an der Leitha unter Vertrag. Im Juli 2022 folgte schließlich der Wechsel zum ASV Draßburg, wo er im Kader der Regionalliga-Mannschaft aufschien, aber in erster Linie

im 1b-Team eingesetzt wurde, das die BFV-Meisterschaft der 1. Klasse Mitte absolvierte.

Sektionsleiter und Tormann-Trainer Michael Benedek nach der Vertragsunterzeichnung mit Daniel Glander..

Michael Benedek (Sektionsleiter und Tormann-Trainer SV Klöcher Bau Oberwart):

„Wir haben nach dem Abgang von Márk Pataki für die frei gewordene Tormannposition eine

österreichische Lösung gesucht und diese in der Verpflichtung von Daniel Glander gefunden.

Daniel ist in den NÖ-Akademien bestens ausgebildet worden und hat trotz seiner Jugend

bereits beim SC Wr. Neustadt und beim SC Bruck/Leitha seine Erfahrungen in der

Regionalliga Ost gemacht. In die Karten hat uns teilweise gespielt, dass sich Daniel

Glander mit dem 'Oberwarter Weg' identifizieren kann und seine Entscheidung pro Oberwart

ziemlich schnell getroffen hat.“

Daniel Glander (Neuzugang SV Klöcher Bau Oberwart):

„Ich glaube, dass die Philosophie des Vereins gut zu mir passt. Ich habe jedenfalls schon

nach den ersten Gesprächen gewusst, dass ich in Oberwart spielen möchte. Ich hoffe, dass

wir von Anfang an zeigen können, dass auch für einen Aufsteiger einiges möglich ist.“

Foto: SV Oberwart

