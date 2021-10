Frühe Tore besiegeln Bad Sauerbrunner Heimniederlage gegen Ritzing

Details Samstag, 16. Oktober 2021 09:30

Der SC Bad Sauerbrunn empfing im Wetterkreuzstadion den SC Ritzing in der 12. Runde der Burgenlandliga. Beide Mannschaften hatten in der Vergangenheit keine konstanten Leistungen erbracht, es war immer schwierig, den Sieg einer Mannschaft vorherzusagen. Dieses Mal überraschten die Gäste, die nach einem fulminanten Spielbeginn nach acht Minuten bereits mit 3:0 führten und diese Führung nicht mehr aus den Händen gaben.

Furioser Spielauftakt der Gäste aus Ritzing

Wer zu diesem Spiel zehn Minuten zu spät die Eingangstore des Wetterkreuzstadions passierte, versäumte die meisten Tore, denn kaum hatte der Schiri die Begegnung angepfiffen, gingen die Gäste in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Ein schöner Pass in die Tiefe, der Stanglpass von Atilla Erel kommt zu David Witteveen und der hat keine Mühe, das Leder im Tor der Heimischen unterzubringen. Der nächste Treffer in der 5. Minute, Mohamed Khalil tanzte sich durch den Strafraum der Hausherren und sein trockener scharfer Schuss landete im kurzen Eck zur 2:0-Führung. Das dritte Tor in der 8. Minute hatte das Prädikat „Besonders sehenswert“: eine kurze Ballabwehr der Kremser-Elf, Lazar Cvetkovic kommt angerauscht und aus ca. 25 Metern lässt er eine Granate vom Stapel, die haargenau ins Kreuzeck zur 3:0-Führung der Auswärtigen einschlug. Nun ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen, kontrollierten das Spiel, sodass mit der 3:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Hausherren gestalten das Spiel offener

Die Hausherren kamen in der zweiten Spielhälfte besser ins Spiel und hatten auch ihrerseits Torchancen, eine davon konnte Fabian Kornholz in der 67. Minute zum 1:3-Anschlusstreffer nutzen, als er in den Strafraum der Gäste dribbelte und seinen scharfen Schuss ins lange Eck versenkte. Das Flämmchen Hoffnung, welches nun bei den Hausherren aufloderte, machte Lazar Cvetkovic nur zwei Minuten später zunichte, als er mit seinem zweiten Treffer den alten Drei-Tore-Vorsprung wiederherstellte. Im Anschluss daran hatten die Auswärtigen durch Atilla Erel und David Witteveen weiter Tormöglichkeiten, welche aber vergeben wurden.

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn

„Es war wieder ein ganz komisches Spiel für uns, die Gäste haben dreimal auf unser Tor geschossen und es stand 0:3, und keiner von uns wusste, warum. Damit war das Spiel gelaufen, wir haben uns dann halbwegs gefangen, hatten unsere Tormöglichkeiten, aber nur ein Tor erzielt. Der Sieg der Gäste geht in Ordnung, ich muss unsere Niederlage akzeptieren.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing

„Es war ein kampfbetontes Spiel, nach dem 3:0 haben wir den Hausherren etwas mehr Platz gelassen, aber mir hat das Spiel ganz gut gefallen, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch, wie wir aufgetreten sind. In dieser Begegnung haben wir wenigstens die Torchancen genutzt, welche wir letzte Woche gegen Kohfidisch liegen haben lassen.“

Die Besten: Lazar Cvetkovic (M), Armin Pester (V), Mohamed Khalil (ST).

