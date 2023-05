SC Pinkafeld kennt beim Bezirksderby kein Erbarmen – Deutlicher 4:0 Heimsieg gegen Kohfidisch

Details Sonntag, 07. Mai 2023 11:14

Nach schwierigen, fordernden Wochen kam der SC Pinkafeld in der jüngeren Vergangenheit endlich in den Flow und vermochte, mit sehenswerten Performances an die so konstant starken Leistungen der Hinrunde in der Burgenlandliga zu erinnern. Mit mächtigem Rückenwind ging man am Samstag in das Bezirks-Duell mit dem ASK Kohfidisch– und nahm schlussendlich auch diese Hürde mit Bravour und siegten mit 4:0.

Frühes Tor der Hausherren

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, bereits in der 4. Minute klingelte es im Tor der Gäste, David Korherr nutzte bei seinem Tor einen zurückspringenden Ball, den zuvor Christoph Saurer an die Querlatte gesetzt hatte, zur 1:0 Führung. In der 11. Minute die erste Gelegenheit der Gäste nach einem Fehler im Pinkafelder Spielaufbau. Kapitän Julian Binder bringt aber nur einen Roller in Richtung Pinkafelder Tor zusammen. Nachdem Brúnó Péter Horváth, Goalie der Kohfidischer, einen Eckball abwehrte, setzt Balint Nyrö den Ball mit einem eleganten Schuss auf die Unterkante der Latte. Ob der Abpraller hinter der Torlinie war, ließ sich im Nachhinein nicht feststellen, da es zurzeit noch keine Torlinientechnik gibt. In der 19. Minute das 2:0 für die Hausherren, Lukas Wenninger drückt eine Hereingabe von David Korherr aus kurzer Distanz über die Linie, unhaltbar für Torhüzer Brúnó Péter Horváth. In der 36. Minute war es wieder Lukas Wenninger, der nach einem Zuspiel von David Korherr das 3:0 erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Hausherren noch zwei gute Tormöglichkeiten, einmal rettete das Aluminium, das zweite Mal war der Goalie der Gäste auf der Hut und parierte das Geschoss. Von den Gästen war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, es gab einige Torannäherungen, aber keine klaren Torchancen. Mit der klaren 3: 0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Kohfidisch kam besser ins Spiel

Wie schon in der ersten Halbzeit erzielten die Hausherren gleich nach dem Anstoß wieder einen Treffer, dieses Mal war Lukas Wenninger der Assist und bereitete den 27. Saisontreffer für David Korherr zum 4:0 vor. Anschließend kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten einige vielversprechenden Möglichkeiten, einen Treffer zu erzielen, aber Tim Schreibern und Julian Binder konnten diese nicht in Tore ummünzen. Dieser Sieg war nun der fünfte Dreier in Serie für Neo-Trainer Benjamin Posch.

Stimmen zum Spiel

Benjamin Posch, Trainer SC Pinkafeld:

„Jeder Spieler kann heute richtig stolz auf seine Leistung sein, das war gesamtheitlich gesehen eine ganz coole Leistung meiner Mannschaft. Natürlich hat uns das frühe Führungstor in die Karten gespielt. Nach der 4:0 Führung ist es verständlich, dass die Spieler nicht mehr alles gaben und einen Gang zurückgeschaltet haben, aber trotzdem zu guten Torchancen kamen.“

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„In der ersten Halbzeit waren wir ganz schwach, Pinkafeld hätte auch weitaus höher führen können, somit konnte es für uns in Halbzeit zwei nur besser werden. Wir haben dann einige Konter gehabt, diese aber nicht fertig gespielt. Der Sieg von Pinkalfeld geht in Ordnung.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei