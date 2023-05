Doppelpacker Herrklotz und Radic sichern Oberwart 4:1 Sieg in Ritzing

Details Sonntag, 07. Mai 2023 11:11

Als eines der formstärksten Teams der gesamten Burgenlandliga ging der SV Klöcher Bau Oberwart in die 25. Runde, in welcher man es mit dem ebenfalls in ausgezeichneter Form befindlichen SC Ritzing zu tun bekam. Die Gäste aus Oberwart zeigten eine überragende Mannschaftsleistung, zündeten in der ersten Halbzeit ein Feuerwerk gelungener Kombinationen und gingen auch verdient mit 3:0 in die Pause. Die Hausherren hatten dem nichts entgegenzusetzen und mussten eine deutliche Heimniederlage kassieren.

Frühes Tor für die Gäste

Kaum hatten die Zuschauer ihre Sitzplätze eingenommen, klingelte es bereits im Tor der Heimischen, als Simon Radostits das Leder gekonnt zu Thomas Herrklotz weiterleitete und der Goalgetter hatte keine Mühe, das Spielgerät zum 1:0 in der 3. Minute im Gehäuse der Hausherren unterzubringen. Die Gäste spielten weiterhin einen perfekten Offensivfußball und in der 23. Minute war es Andreas Radics, der ein Zuspiel gekonnt annahm und das Leder flach zur 2:0 Führung einlochte. Es folgten weitere gute Tormöglichkeiten der Gäste, in der 38. Minute war es wieder Andreas Radics, der auf 3:0 erhöhte. Von den Hausherren war in der ersten Halbzeit so gut wie nichts zu sehen, es wurden keine Zweikämpfe angenommen, man trabte neben den Spielern der Oberwarter einfach nebenher, ohne sie bei ihrem Kombinationsspiel zu stören. Mit der klaren 3: 0 Führung der Oberwarter wurden die Seiten gewechselt.

Oberwart schaltete einen Gang zurück

In der zweiten Halbzeit schalteten die Gäste einen Gang zurück, sodass auch die Hausherren am Spiel teilnehmen konnten und einige Torchancen lukrierten, die aber keinen Torerfolg brachten. Die Gäste fanden auch Tormöglichkeiten vor, um die Führung auszubauen, aber erst in der 71. Minute brachte der gerade zuvor eingewechselte Dominik Doleschal mit einem Stanglpass Thomas Herrklotz in eine aussichtsreiche Position und der ließ sich die Chance auf einen Doppelpack nicht entgehen und erhöhte auf 4:0. Den Ehrentreffer der Hausherren erzielte Necdet Yörük nach einem Zuckerpass von Filip Filipovic. Mit diesem Sieg machten die Gäste das Tor zur Regionalliga Ost ganz weit auf.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Wir waren in der ersten Halbzeit nicht vorhanden, haben wie eine Damenmannschaft gespielt, haben keine Zweikämpfe gewonnen, die drei Tore waren Geschenke von uns. Wir haben die letzten Spiele gewonnen, gut trainiert und da habe ich mehr vorn meiner Mannschaft erwartet, als sie heute geboten hat.“

Peter Lehner, Koordinator Sport SV Klöcher Bau Oberwart:

„Wir haben in der ersten Halbzeit sehr viele Torchancen heraus gespielt und haben keine zugelassen. Meine Mannschaft ist mit einem gewissen Druck in diese Begegnung gegangen, denn wir wollten den Patzer von Parndorf nutzen. Wir haben nun die Situation, die wir haben wollten, nach diesem Dreier haben wir es in unserer Hand, in den kommenden zwei Heimspielen können wir mit zwei Siegen den Sack zumachen und den Aufstieg feiern.“

