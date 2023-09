Bad Sauerbrunn verbucht gegen Sankt Margarethen den bereits vierten Dreipunkter

Details Freitag, 08. September 2023 22:22

SC Bad Sauerbrunn setzte sich gegen SV Sankt Margarethen am Freitag im Rahmen der 6. Runde in der Burgenlandliga mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Bad Sauerbrunn kassierte St. Margarethen eine Niederlage, welche den Heimischen auf bereits 13 Zählern verhilft.

Klare Angelegenheit

Vor einer Kulisse von 200 Zuschauern war es Sebastian Tisch, der das 1:0 für SC Bad Sauerbrunn erzielte. Bereits in der 15. Minute erhöhte Benjamin Knessl den Vorsprung der Gastgeber. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Nach dem Seitenwechsel geigten die Hausherren weiter frohen Mutes nach vorne hin auf, ließen gute Chancen liegen, gierten auf die Entscheidung. Für ruhige Verhältnisse sorgte Michal Kozak, als er das 3:0 für Bad Sauerbrunn besorgte (90.). Am Schluss schlug SC Bad Sauerbrunn Margarethen vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Nach sechs absolvierten Spielen stockte Bad Sauerbrunn sein Punktekonto bereits auf 13 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die bisherige Spielzeit von SC Bad Sauerbrunn ist weiter von Erfolg gekrönt. Bad Sauerbrunn verbuchte insgesamt vier Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. SC Bad Sauerbrunn ist seit vier Spielen unbezwungen.

Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz 14 zurück. Die Defensive von St. Margarethen muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 15-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte Margarethen bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Sankt Margarethen die dritte Pleite am Stück.

Burgenlandliga: SC Bad Sauerbrunn – SV Sankt Margarethen, 3:0 (2:0)

90 Michal Kozak 3:0

15 Benjamin Knessl 2:0

3 Sebastian Tisch 1:0

