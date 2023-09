Heimmacht – SC Ritzing gewinnt gegen SV Leithaprodersdorf mit 4:1

Details Samstag, 16. September 2023 09:13

In der 7. Runde der Burgenlandliga am Freitagabend hatte der SC Ritzing den SV Leithaprodersdorf zu Gast. Die Hausherren überraschten am letzten Wochenende mit einem Sieg in Klingenbach und wollte diesen prolongieren, was ihnen mit dem gestrigen Spiel auch eindrucksvoll gelungen war. Die Hausherren ließen dem Gast aus Leithaprodersdorf keine Chance und fertigten ihn mit 4:1 ab und erklommen vorübergehend den 3. Tabellenplatz.

Hausherren waren effizienter

Die äußeren Bedingungen waren ideal für ein gutes Fußballspiel, angenehme Temperaturen und fast kein Wind. Einen der ersten Vorstöße auf das gegnerische Tor nutzen die Hausherren brutal aus, eine gelungene Kombination auf der Seite, ein Pass in die Box und Filip Filipovic war zur Stelle und es hieß 1:0 für die Heimischen in der 7. Minute. Im weiteren Verlauf der Begegnung war es eine offene Partie mit Torchancen auf beiden Seiten. In Minute 30, nach einer Flanke in den Strafraum der Auswärtigen war es Nemanja Gajic, der mit dem Kopf auf 2:0 erhöhte. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Situationen, sodass mit der 2:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Zwei Torwartfehler besiegelten die 1:4 Niederlage der Gäste

In der 52. Minute unterlief dem Goalie der Gäste ein folgenschwerer Fehler, er vertändelte das Leder und Martin Gander ging dazwischen und schob das Leder ins leere Tor zur 3:0-Führung. Die Gäste gaben aber nicht auf und forcierten ihr Angriffsspiel und wurden in der 60. Minute dafür belohnt, als Tobias Beran das 1:3 erzielte. Die Santner-Truppe drängte anschließend auf den Anschlusstreffer, als Goalie Fabian Haberl in der 70. Minute der nächste schwere Fehler unterlief, er wollte einen Querpass zu einem Verteidiger spielen und Blitz-Gneisser Martin Gander spritze dazwischen und es hieß 4:1, was auch gleichzeitig der Endstand war.

Stimmen zum Spiel

David Witteveen, Co-Trainer SC Ritzing:

„Leithaprodersdorf war nicht so schlecht, wie es das Ergebnis hergibt, wir haben aus deren Fehlern in der Defensive Nutzen gezogen und unsere Treffer erzielt. Mit der Leistung und Einstellung meiner Mannschaft war ich sehr zufrieden, aber wir müssen noch etwas routinierter werden, damit wir den Ball besser laufen lassen.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Wir haben heute nicht unseren besten Tag gehabt, und haben drei Gegentreffer selbst verschuldet. Meine Mannschaft hat eine tolle Moral bewiesen und hat trotz der zwei Torwartfehler nie aufgegeben. Aber es gibt nun mal solche Spiele, in denen alles nicht so gut verläuft."

