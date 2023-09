Krise hält an: USV Halbturn seit vier Spielen sieglos

Details Sonntag, 17. September 2023 08:43

In der 7. Runde der Burgenlandliga am Samstagnachmittag hatte der USV Halbturn den SC Bad Sauerbrunn zu Gast. Die Gäste sind auswärts noch ungeschlagen, der Aufsteiger hat noch kein Match gewonnen. Keine guten Voraussetzungen für das Tabellenschlusslicht, das nun aber punkten muss, um den Anschluss zu den Tabellennachbarn nicht zu verlieren. Aber es fielen drei Leistungsträger aus, Torwart Rene Summer, Goalgetter Marco Phillip Hoffmann und Noah Leopold standen aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung. Die Gäste befinden sich zurzeit in einem Flow und ließen den Hausherren keine Chance und siegten mit 4:1.

Blitztor der Hausherren

Besser hätte das Match für die Heimischen nicht beginnen können, bereits in der 3. Minute klingelte es im Kasten der Gäste, als nach einem Corner der Ball verlängert wurde und Erik Takac stand goldrichtig und es hieß 1:0 für die Gastgeber. Mit dieser Führung im Rücken spielten die Hausherren einen ansehnlichen Fußball und gestalteten die Partie offen. Bevor die Gäste zum 1:1-Ausgleich kamen, hatten sie noch einige gute Torchancen, die aber nicht verwertet werden konnten. In der 32. Minute war es dann so weit, einen Super-Konter der Auswärtigen schließt Marco Dominkus mit dem 1:1-Ausgleich ab. In der Folge hatten die Hausherren eine gute Tormöglichkeit, aber das Leder streicht knapp über die Latte. In der 36. Minute das 2:1, Freistoß an der linken Sechzehner-Ecke, Tomislav Ivanovic legte sich das Leder zurecht und donnerte das Spielgerät an Freund und Feind vorbei in die Maschen des Gehäuses der Einheimischen. Die Gäste lukrierten weitere gute Torchancen, aber es blieb beim 2:1. Mit dieser knappen Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Klasse von Bad Sauerbrunn setzte sich durch

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel so vor sich hin, ohne nennenswerte Torannäherungen beider Mannschaften, in der 65. Minute gab es einen Lattentreffer der Hausherren, das hätte der Ausgleich sein können. In der 83. Minute gab Schiedsrichter Claus Wisak einen Elfmeter für Bad Sauerbrunn, eine fragwürdige Entscheidung, ob das Foul innerhalb oder außerhalb des Strafraumes geschehen ist. Wie dem auch sei, Michal Kozak ließ sich die Chance nicht entgehen und erhöhte auf 3:1. In der Nachspielzeit erhöhte der 17-jährige Raphael Pohl im Stil eines Goalgetters auf 4:1, was gleichzeitig der Endstand war.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Wir hatten uns für das Heimspiel einiges erwartet, sind auch gleich in Führung gegangen, aber nach dem 1:2 hat man die Klasse der Bad Sauerbrunner Mannschaft gesehen. Beim Stande von 1:2 hatte Lukas Burian mit einem Lattenknaller Pech, das hätte das 2:2 sein können. Die Elfmeterentscheidung vom Schiri war fraglich, das 1:3 hat uns auf die Verliererstraße gebracht.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Halbturn war wie erwartet eine kampfstarke Mannschaft, wir hatten in den ersten Minuten Anlaufschwierigkeiten, kamen aber dann immer besser ins Spiel und haben verdient gewonnen. Wir wissen es aber schon, dass der zweite Tabellenrang eine Momentaufnahme ist, denn die starken Gegner kommen in naher Zukunft auf uns zu.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.