Leistungssteigerung der SpG Oberwart / Rotenturm: Ein klarer 5:1 Sieg in Jabing

Die SpG Oberwart / Rotenturm gewann das Spiel in Hannersdorf überlegen mit 4:1, aber mit der Leistung der Mannschaft war Trainer Christian Zach nicht zufrieden, der heutige Gegner, der ASKÖ Jabing bezwang den 2. Klassler Wiesfleck nur im Elfmeterschießen, gegen den Burgenlandligaverein muss eine bessere Leistung gezeigt werden, will man bestehen und eine Runde weiterkommen.

Die Gäste dominierten von Beginn an

Direkt von Beginn an zeigten die Oberwarter, wer Herr im Haus ist und ließen den aufopfernd kämpfenden Hausherren keine Chance, sich zu entfalten. In der 22. Minute klingelte es das erste Mal im Kasten der Jabinger, ein wohltemperierter Eckstoß landete bei Thomas Herrklotz und der netzte mit dem Kopf zur 1:0 Führung ein. In der 39. Minute war es wieder ein Eckball, der für das nächste Tor herhalten musste, dieses Mal stand Bernd Kager goldrichtig und es hieß 2:0 für die Zach-Elf. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Ein Eigentor machte es nochmals spannend

Auch in der zweiten Halbzeit war von den Hausherren nicht viel zu sehen, zu dominant waren die Gäste, das nächste Tor fiel wieder im Anschluss an eine Ecke, wieder war es Bernd Kager, der per Kopf verlängerte, nur dieses Mal traf er ins eigene Tor und es hieß nur noch 1:2.( 67.) Aber der Burgenlandligist gab sich keine Blöße und 7 Minuten später ein geschickter Pass in die Tiefe, Christopher Feiner zog allein Richtung Jabinger Tor und schob den Ball am herausstürzenden Goalie der Jabinger vorbei ins Tor zum 3:1. In der 78. Minute wechselte der Trainer Andreas Radics ein und der bedankte sich in der 90. Minute mit einem satten Schuss von der 16er Linie ins kurze Eck und es stand 4:1. Die Auswärtigen hatten aber noch nicht genug und in der Nachspielzeit war es Paulo Heimo Jani, der ein Dribbling zum 5:1 Endstand abschloss. Summa summarum war es eine gute Leistung von Oberwart, deren Sieg nie in Frage stand und der Sieg in dieser Höhe verdient war.

Stimmen zum Spiel:

Christan Zach, Trainer SpG Oberwart / Rotenturm

"Es war von Haus aus eine eindeutige Angelegenheit, wir haben alles unter Kontrolle gehabt, haben alle sechs Tore geschossen und es war defacto der Leistungsunterschied zu sehen, den ich von meiner Mannschaft gefordert habe und darum bin ich mit dem Auftreten meiner Mannschaft sehr zufrieden".

Die Besten: Dominik Sperl, Christopher Feiner, Dominik Doleschal

