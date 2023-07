Großpetersdorf Sieger im Elfmeterschießen gegen Jennersdorf

Cup

Details Samstag, 29. Juli 2023 08:18

Der Vize-Meister der II. Liga Süd, der UFC Lumitech Jennersdorf musste im ersten Pflichtspiel der Saison, im Raiffeisencup, nach Großpetersdorf reisen. Es war ein Aufeinandertreffen ziemlich gleichstarker Clubs, in dem die Tagesform entscheiden wird. Beide Mannschaften zeigten ein rassiges Match, welches am Ende mit dem Elfmeterschießen entschieden wurde, wobei die besseren Elfmeterschützen in den Reihen der Hausherren standen und schlussendlich das Spiel mit 5:3 für sich entscheiden konnten.

Frühes Tor der Gäste

Der Zuschauerandrang für dieses Cup-Spiel hielt sich in Grenzen, an die 100 Zuschauer wollte diese Begegnung sehen und sie begann gleich mit einem Treffer der Gäste. Nach einem Corner in der 2. Minute klingelte es im Kasten der Einheimischen, anscheinend waren die Großpetersdorfer Spieler mit ihren Gedanken noch in der Kabine und das nutzte Franz-Peter Wagner eiskalt aus und netzte zur 1:0 Führung ein. In der Folge hatten die Hausherren einige gute Tormöglichkeiten, aber Michael Wurglits konnte das Spielgerät nicht im Tor der Gäste unterbringen. Auch Robert Hötschl hatte eine hochkarätige Torchance, als er alleinstehend aus kurzer Entfernung den Ball mit dem Kopf nicht im leeren Tor der Gäste abgeben konnte. In der 32. Minute gab es Hand-Elfmeteralarm im Strafraum der Heimischen, aber die Pfeife von Schiedsrichter Milivoj Cvrljak blieb stumm. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass mit der knappen 1:0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren schafften den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel blieb es bei der ausgeglichenen Partie, in der 66. Minute war es Levente Tiba, der zum 1:1 Ausgleich einlochte.Nachfolgend hatten beide Mannschaften noch vereinzelte Torchancen, aber bis zum Spielende wollte kein regulärer Treffer mehr fallen. Nun war das Elfmeterschießen angesagt:

Michael Wurglits verwandelt zum 1:0, Mag. Michael Wagner fand in Goalie Peter Rengel seinen Meister, es blieb beim 1:0. Levente Tiba machte es besser und erhöhte auf 2:0. Tadej Cuk verwandelte zum 2:1, Florian Steinbauer erhöht auf 3:1. Den Strafstoß von Constantin Dunkl konnte Goalie Rengel abermals parieren, Andras Fisli hätte den Sack zumachen können, aber auch er vergibt. Matthias Wagner war für die Gäste zum 3:2 erfolgreich, bevor Robert Hötschl mit dem 4:2 alles klarmachte. Mit zwei gehaltenen Penaltys war der Torhüter der Heimischen, Peter Renge,l der Matchwinner.

Stimme zum Spiel:

Andreas Konrad, Trainer SV Großpetersdorf:

„Es war aus meiner Sicht ein gerechtes Remis, beim 0:1 hat meine Mannschaft geschlafen, anschließend haben wir drei gute Tormöglichkeiten vergeben. In der zweiten Halbzeit konnten wir eine unserer Torchancen im Kasten der Gäste zum 1:1 Ausgleich unterbringen und erreichten das Elfmeterschießen.“

