Mattersburger Sportverein 2020 gewinnt Pflichtspielauftakt im Raiffeisen-Cup gegen Kobersdorf mit 2:1

Cup

Details Samstag, 29. Juli 2023 13:54

Eine interessante Begegnung konnten die Zuschauer in Kobersdorf erwarten. Der ASK Kobersdorf empfing den Mattersburger Sportverein 2020, der ja einen Durchmarsch von der 2. Klasse in die II. Liga Mitte geschafft hat. Das letzte Spiel der beiden Vereine in der Meisterschaft gewann der MSV 2020 mit 3:0. Auch im gestrigen Spiel beherrschten die Jungs von Trainer Josef Kühbauer das Spielgeschehen und bei einer besseren Torchancenverwertung hätte das Ergebnis weitaus höher ausfallen können.

Gäste waren die klar überlegene Mannschaft

Von Beginn an waren die Gäste die aktivere Mannschaft und drückten ihren Gegner in die eigene Spielhälfte zurück. Darum war es auch nicht verwunderlich, dass bereits in der 21. Minute der Führungstreffer der Mattersburger fiel, als ein schön getretener Corner in den Strafraum geflogen kam und Lukas Grimmer sich am höchsten hinaufschraubte und per Kopf die 1:0 Führung erzielte. Nur sechs Minuten später das 2:0. Wieder war eine Flanke der Urheber des Treffers, aber dieses Mal kam sie von einem Freistoß und Tobias Stöger war zur Stelle und lochte ein. Es gab noch weitere hochkarätige Torchancen von Mirza Sejmenovic und Matthias Müller, fast alle Spieler im Offensivbereich hatten ihre Möglichkeiten, Treffer zu erzielen. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Situationen, sodass mit der 2:0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Kobersdorf bleibt offensiv zu blass

Gleich nach dem Wiederanpfiff die kalte Dusche für die Gäste, die Defensive brachte den Ball nicht richtig weg und Mátyás Krizsonits nutzte die Chance und verkürzte in der 47. Minute auf 1:2. Wer nun gedacht hatte, dass die Hausherren einen Sturmlauf loslassen, sah sich getäuscht, sie beschränkten sich weiterhin auf Ball halten und kamen kaum vor das Gehäuse der Gäste. Schlussendlich gingen die Auswärtigen nach den 90 Minuten als verdiente Sieger vom Platz und marschieren somit in die zweite Runde des Raiffeisen-Pokals.

Stimme zum Spiel

Josef Kühbauer, Trainer MSV 2020:

„Wir waren die klar bessere Mannschaft, aber haben nur mit 2:1 gewonnen, dafür einige hochkarätige Torchancen liegen gelassen. Das 1:2 war die einzige Torchance, welche Kobersdorf gehabt hat, aber bei der knappen Führung kann immer etwas passieren. Nun sehen wir der Auslosung am Montag für die Paarungen der nächsten Runde im Raiffeisen-Cup mit Spannung entgegen.“

