Raiffeisen-Cup: Filip Filipovic mit fünf Treffern der Spieler des Tages

Cup

Details Sonntag, 19. November 2023 08:17

Der Tabellenführer der 1. Klasse Süd, der SK Unterschützen empfing am Samstagnachmittag im Rahmen der dritten Runde des Raiffeisen-Cups den Burgenlandligaverein SC Ritzing. Die Vorzeichen waren klar definiert: Alles andere als ein Sieg der Furtner-Truppe wäre eine faustdicke Überraschung. Mit dem 7:1 Sieg zeigte Ritzing auf, dass sie in keiner Phase der Begegnung den Gegner unterschätzten und hatten mit Filip Filipovic den Knipser des Tages in ihren Reihen.

Überlegene Gäste

Bereits von Beginn an übernahmen die Gäste das Kommando auf dem Spielfeld und drückten die Heimischen in ihre Spielhälfte zurück. In der 22. Minute war es dann so weit, Filip Filipovic lässt an der Strafraumgrenze mit einem Haken einen Gegenspieler aussteigen und schlenzt das Leder ins Kreuzeck des Gehäuses der Heimischen zur 1:0 Führung. In der 26. Minute fängt Filip Filipovic das Leder in der Spielhälfte der Heimischen ab, läuft auf das Tor der Gastgeber zu, umspielt den Goalie und es hieß 2:0. Nur fünf Minuten später war es wieder Filipovic, der das Leder zur 3:0 Führung im Kasten des Gehäuses der Hausherren versenkte. Von den Gastgebern war in der ersten Halbzeit außer den vielen Fehlpässen nichts zu sehen. Mit der klaren 3:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Der Torreigen ging weiter

Die Auswärtigen ließen nicht locker und setzten den Torreigen fort, in Minute 60 fängt Filip Filipovic einen Fehlpass der Hausherren ab und hat keine Mühe, das Spielgerät im Tor der Heimischen zum 4:0 unterzubringen. In der 68. Minute ließ der vierfache Torschütze auch Mitspieler zum Torerfolg kommen, der in der Halbzeitpause eingewechselte Julian Kleibensturz erhöhte auf 5:0. Nur fünf Minuten später war es wieder Filipovic, der mit seinem fünften Treffer das halbe Dutzend zum 6:0 vollmachte. Last but not least durfte sich auch Bulcsú Szántó am Preisschießen beteiligen und schloss einen schönen Angriff mit dem 7:0 ab. In der 88. Minute gelang den Hausherren nach einem Corner der Ehrentreffer zum 1:7.

Stimme zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Wir haben das Spiel jederzeit im Griff gehabt und kontrolliert, einen Teil unserer Treffer hat sich Unterschützen durch Abspielfehler selbst eingeschenkt. Filip Filipovic war in einigen Aktionen der Blitz-Gneisser und hat seine Chancen eiskalt genutzt.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.