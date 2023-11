Raiffeisen-Cup: Torhüter Bence Uj der Matchwinner, Draßmarkt besiegt Oberwart im Elfmeterschießen

Cup

Details Sonntag, 19. November 2023 08:37

Zur dritten Runde im Raiffeisen-Cup empfing am gestrigen Samstagnachmittag der II. Liga Mitte Verein SV Draßmarkt den RLO-Club SV Klöcher Bau Oberwart. Beide Mannschaften haben die ersten beiden Runden ohne große Probleme erledigt, nun aber kommt für die Hausherren ein sehr starker Gegner, der, wenn er in Bestbesetzung antritt, kaum bezwingen werden kann. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Die Hausherren wuchsen über sich hinaus und eliminierten den RLO Verein Oberwart im Elfmeterschießen mit 4:3.

Die Gäste gingen mit 1:0 in Führung

Von Beginn an entwickelte sich ein Cupspiel auf Augenhöhe, die Hausherren machten die Räume eng und haben nicht viel zugelassen. In der 15. Minute eine hochkarätige Torchance für die Hausherren, Fabian Leidl bekam einen exzellenten Stanglpass serviert, schießt aber den Goalie der Gäste an. Oberwart hatte mit einem Aluminiumtreffer Pech, das hätte die Führung für die Südburgenländer sein können. Kurz vor dem Pausenpfiff doch noch die 1:0 Führung der Auswärtigen, ein Angriff von der Seite, eine maßgerechte Flanke und Stefan Wessely netzte ein. Mit der 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Das glückliche Ende für Draßmarkt

In der zweiten Halbzeit hielten die Hausherren tapfer dagegen, Oberwart hatte zwar einige gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. In der 89. Minute dann der längst fällige Ausgleich für die Gastgeber, Christian Gschirtz, von Trainer David Blazanovic in den Sturm beordert, erfüllte seine Aufgabe und gab seine Visitenkarte nach einem Corner im Gehäuse der Gäste zum 1:1 Ausgleich ab. Nur zwei Minuten später hatte Fabian Leidl nach einem Konter die 2:1 Führung vor den Füßen, konnte das Leder aber nicht im Kasten der Gäste unterbringen. Nun kam das Elfmeterschießen, bis zum 2:2 trafen alle Spieler, dann vergab Marko Dusak für Oberwart und Ákos Márk Virág stellte auf 3:2, aber den nächsten Penalty vergab Thomas Pfneisz. Als der Oberwarter Lukas Zapfel an Torhüter Bence Uj scheiterte, verwandelte der Schlussmann den nächsten Penalty zum 4:3 Sieg im Elfmeterschießen. Somit war Bence Uj der Held des Tages, einmal gehalten und einmal verwandelt.

Stimmen zum Spiel

David Blazanovic, Trainer SV Draßmarkt:

„Nachdem wir in der Liga in letzter Zeit sehr erfolgreich waren, haben wir uns vorgenommen, heute nochmals alles in die Waagschale zu werfen und der Erfolg hat uns recht gegeben. Die Mannschaft wuchs über sich hinaus und im Elfmeterschießen hatten wir das bessere Ende für uns.“

Peter Lehner, Koordinator Sport, SV Klöcher Bau Oberwart:

„Es war beschämend, peinlich und ärgerlich, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, es war nicht standesgemäß, es war keine Lockerheit vorhanden und die Körpersprache war nicht gut. Da muss man vieles infrage stellen, denn die gezeigte Leistung entsprach nicht die eines Regionalligisten.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.