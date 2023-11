Sonntagsschuss am Samstag: ASV Sankt Martin an der Raab besiegt SV Rohrbach im Raiffeisen-Cup mit 1:0

Cup

Details Sonntag, 26. November 2023 08:08

Der Tabellenfünfte der II. Liga Mitte, der SV Rohrbach empfing in der 3. Runde des Raiffeisen-Cups den Tabellenletzten ASV Sankt Martin an der Raab aus der II. Liga Süd. In der Meisterschaft stehen die Hausherren auf einem gesicherten Mittelfeldplatz in der Tabelle und galten in dieser Begegnung als Favorit. Wäre da nicht der überragende Torwart Petar Božek zwischen den Pfosten der Gäste gestanden, der seinen Kasten, besonders in der ersten Halbzeit trotz permanentem Dauerbeschuss sauber halten konnte.

Permanente Angriffswelle der Hausherren

Das Spiel begann so, wie es die heimischen Fans erwartet hatten, eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf den Kasten der Gäste zu. In den ersten 20 Minuten versuchten es die Hausherren mit Distanzschüssen, aber entweder wurde sie vom Goalie gehalten oder sie sausten am Tor der Auswärtigen vorbei. Das Anrennen der Hausherren fand seine Fortsetzung, aber die Stürmer der Heimischen betrieben Chancenwucher, das Leder wollte einfach nicht im Tor der Gäste landen. Für den ASV gab es nur vereinzelte Torannäherungen, einen Distanzschuss setzte Kevin Gmeindl-Neubauer neben den Pfosten. Aber wie es so im Fußball oft ist, die eine Mannschaft hatte unzählige Torchancen, das andere Team schießt das Tor. So geschehen in der 44. Minute, als sich Elias Eckhardt ein Herz fasste und aus 25 Metern Entfernung mit einem Sonntagsschuss das Spielgerät im Kreuzeck des Gehäuses der Heimischen zur 1:0 Führung versenkte. Mit dieser knappen Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.



ASV Sankt Martin an der Raab rettet den knappen Vorsprung über die Zeit

In der zweiten Spielhälfte kamen die Gäste besser ins Spiel und es entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe. Es gab auf beiden Seiten noch einige gute Tormöglichkeiten, diese konnten aber nicht verwertet werden. Damit in dieser Spielhälfte mehr Farbe ins Spiel kam, verteilte Schiedsrichter Robert Gruber sieben Gelbe Karten. Schlussendlich konnten die Gäste einen unerwarteten Sieg mit auf die Heimreise nehmen und stehen nun im Viertelfinale des Raiffeisencups.

Stimme zum Spiel

Edwin Janosch, Obmann Sankt Martin an der Raab:

„In der ersten Halbzeit war Rohrbach besser, sie scheiterten aber immer wieder an unserem ausgezeichneten Torhüter, wir selbst hatten in dieser Spielhälfte wenig Torchancen vorgefunden, in der zweiten Halbzeit wurden wir besser uns haben das Spiel offen gestaltet. Aufgrund der in der zweiten Spielhälfte gezeigten Leistung geht unser Sieg in Ordnung. Nach dem schlechten Verlauf in der Meisterschaft können wir uns nun den Einzug ins Viertelfinale des Raiffeisencups unter den Christbaum legen."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.