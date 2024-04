Goalgetter Grozurek legt vier Eier in den Osterkorb beim 7:0-Cupsieg gegen Sankt Martin/Raab

Cup

Details Dienstag, 02. April 2024 07:51

Der Tabellenletzte der II. Liga Süd, der ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin / Raab traf im Viertelfinale des Raiffeisen-Cups auf den Tabellenführer der Burgenlandliga, dem ASV Siegendorf. Die Hausherren kamen mit einem Sonntagsschuss am Samstag unter die letzten acht Mannschaften; Siegendorf setzte sich gegen Bad Sauerbrunn erfolgreich durch. Mit dem 7:0 Sieg zeigte Siegendorf auf, dass sie in keiner Phase der Begegnung den Gegner unterschätzten und mit Lukas Grozurek den Knipser des Tages in ihren Reihen hatten.

Siegendorf war von Beginn an dominierend

Der Beginn dieser Begegnung -David gegen Goliath-war wieder einmal der Beweis, dass sich der vermeintlich Stärkere in den Anfangsminuten gegen die mit einem stabilen Abwehrblock agierenden Hausherren schwergetan hat. Aber im Laufe der ersten Halbzeit kamen die Auswärtigen immer besser in Fahrt, kamen zu ihren Torchancen, aber Lukas Grozurek und Filip Montanaro konnten diese nicht verwerten. Kurz vor dem Pausenpfiff eine schöne Kombination der Gäste über mehrere Stationen und Lukas Grozurek vollendet mit seinem ersten Treffer zur 1:0-Führung. Das war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Nun fielen auch die Tore

Kaum hatten die Mannschaft das Spielfeld wieder betreten, waren es Filip Montanaro und Lukas Grozurek, die mit einem Doppelschlag auf 3:0 für die Gastmannschaft erhöhten. Mit der sicheren Führung im Rücken ließen es die Hausherren etwas ruhiger angehen und wechselten in der 64. Minute drei neue Spieler ein. In der 78. Minute steuerten die Hausherren ein Eigentor zum 4:0 bei, direkt im Anschluss daran war es Lukas Grozurek, der innerhalb von zwei Minuten mit seinen Treffern auf 6:0 erhöhte. (79./81.) Last, but not least erzielte Lukas Secco eine Minute vor dem Spielende das Tor zum 7:0 Endstand.

Stimme zum Spiel

Stefan Handl, Sektionsleiter Stv. ASV Siegendorf:

„Wir waren von Beginn an die dominierende Mannschaft, hatten auch zahlreiche Torchancen heraus gespielt, aber die wurden in der ersten Halbzeit nicht verwertet. Nach dem Triple-Pack zum Ende der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit war die Sache für uns gelaufen. Mit der Leistung der Mannschaft sind wir sehr zufrieden.“

