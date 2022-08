Ausseerland Juniors schießen Irdning aus dem Stadion

Details Montag, 08. August 2022 13:37

Am Samstag trafen die Ausseerland Juniors in der 1. Klasse Enns auf die zweite Kampfmannschaft des ATV Irdning. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle auch gerecht. Das Spiel endete mit einem 5:1-Kantersieg für die Ausseer, die damit ganz nach Wunsch in die Saison starten.

Otter gibt Vollgas

Das Spiel beginnt mit stärkeren Gastgebern, die den Gegner sofort unter Druck setzen. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. In der 24. Minute gibt es Elfmeter - David Otter tritt an und versenkt das Leder im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch wenige Minuten darauf gelingt. Wieder ist es Otter, der zuschlägt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann verkürzen die Irdninger aber auf 1:2 und es ist wieder Spannung drin. Vorerst, denn nur wenige Augenblicke später steht es 3:1 für die Ausseer. Es ist wieder David Otter, wieder trifft er vom Elferpunkt. In der 40. Minute fällt das 4:0. Zum vierten Mal ist es David Otter, der jubelnd abdreht. Das Spiel ist damit wohl schon jetzt entschieden.

Klare Sache

In der zweiten Halbzeit passiert dann nur noch wenig. Ausseerland dominiert das Spielgeschehen und lässt Irdning Luft zum Atmen. Tore fallen vorerst keine mehr. Erst in der Schlussphase ist es noch einmal so weit. David Tadic macht das Tor zum 5:1. Dann ist das Spiel vorbei und Ausseerland jubelt über drei Punkte.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "David Otter hat das Spiel mit den 4 Toren natürlich entschieden, aber die gesamte Mannschaft hat viel für den Sieg investiert."