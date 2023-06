Weinitzen - ein würdiger Meister mit Tradition

Details Freitag, 16. Juni 2023 17:45

Kennen Sie die Gemeinde Weinitzen? Okay, Sie kennen vermutlich die berühmte Basilika Mariatrost im Norden von Graz. Auf dem Weg nach Weiz, kurz vor Kumberg befindet sich die Heimat des SV Weinitzen. Knapp 2800 Menschen leben aktuell in dieser idyllischen Gegend in der Nähe des Grazer Hausbergs, dem Schöckl. Wahrzeichen ist ein Glockenturm, erwähnt wird die Gemeinde erstmals vor über 500 Jahren.

Der Ursprung des Namen liegt im Namen "Vinica" für einen Weingarten. Vor knapp sechzig Jahren beschloss man den Fußballsport zu organisieren - man hatte keinen Sportplatz und auch keine Mannschaft. Die Gründerversammlung fand am 24. April 1966 in der Volksschule Niederschöckl, unter großer Beteiligung der sportinteressierten Bevölkerung, statt.

Meistermannschaft 1977 - SV Weinitzen

Der Beginn des Vereins im Jahr 1967 und Bau des Sportplatzes

Bei der Konsultierung am 26. Februar 1967 wurde Hermann Prettenthaler zum Obmann gewählt. Im Laufe des Jahres konnte die Gemeindevertretung ein Grundstück für eine Dauer von 99 Jahren pachten. Es erfolgte der Spatenstich für den Bau des Sportplatzes. Es begann nach wenigen Monaten der Spielbetrieb und man konnte schnell erste Erfolge feiern. Über die Jahre baute man die Vereinsanlage kontinuierlich aus, erweiterte das Trainingsgelände und erweiterte die Anzahl der Teams.

Meistermannschaft 2023 - SV Weinitzen

Heute hat man eine funktionierende Jugendabteilung, eine Damenmannschaft, zahlreiche Trainer und einen ganzen Stab an Menschen, die diesen Verein erfolgreich machen. Seit Jahren hat man mit bridge personal service einen zuverlässigen Partner an der Seite. Zudem hatte der Verein immer starke Obmänner wie beispielsweise Walter Kohl, die diesen Verein wahrhaftig prägten.

Die Rückkehr in die Gebietsliga steht nun an !

Für die Saison 2022/23 hatte man sich die Rückkehr in die Gebietsliga vorgenommen. Der Plan ging auf, aber man hatte mit Semriach und Stattegg zwei hartnäckige Gegner. Die Spiele mit diesen beiden Teams hatten in der 1.Klasse so viele Zuschauer wie wenige Spiele in Ligen weiter über dieser.

Wenn diese Spiele stattfinden, dreht sich in der Region für einige Tage fast alles um diese Derbys. 700 Zuschauer und mehr konnte der Kassier da schon in der Vergangenheit zählen.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann SV Weinitzen die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 1. Klasse Mitte A feiern. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 95:22 zeigt, dass es bei Weinitzen in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Kaum einem Gegner gelang es im Laufe der Saison, SV Weinitzen zu bezwingen. Lediglich zweimal verließ Weinitzen das Feld als geschlagene Mannschaft.

Man zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen, gewinnt die Meisterschaft und tritt in wenigen Wochen in der Gebietsliga an.

Da Semriach aktuell gute Möglichkeiten hat über die Relegation nachzuziehen, könnte es das Duell in der nächsten Saison eine Etage höher wieder geben. Stattegg wiederum wurde mit nur einem Punkt Rückstand Dritter und verbleibt in der 1.Klasse.

Trainer Oliver Prott wird sein Team mit all seiner Routine auf die neuen Gegner einstellen und die Liga darf sich auf einen würdigen Aufsteiger freuen, der gekommen ist um zu bleiben!

Bericht Florian Kober

