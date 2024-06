Ticker: 26.600 User bei Radegund vs United - Gastgeber mit 70 (!) Punkten "nur" Vizemeister

Details Dienstag, 11. Juni 2024 15:48

Das entscheidende Spiel um den Meistertitel in der 1. Klasse Mitte A zwischen GSV St. Radegund und Graz United war unter mehreren Aspekten ein ungewöhnliches Fußballspiel. Zum einen besuchten dieses "Kreisliga" - Spiel 1250 Zuschauer, zum anderen, weil es wegen der Unbespielbarkeit des Platzes in St. Radegund auf neutralem Geläuf ausgetragen wurde.

Der Platz in Passail war tief - letztlich wurde angepfiffen (Foto: Uwe Pirstinger)

Am Sonntagmorgen übernahm der FC Almenland kurzerhand die Ausrichtung dieser Partie und man hollte das brisante Duell nach Passail. Nun strömten über 1200 Fans aus St. Radegund und Graz ins Vorland der Landeshauptstadt. Erwähnenswert ist, dass der Oberligist es schaffte, binnen weniger Stunden ein solches Event auf die Beine zu stellen.

Verspäteter Anpfiff in Passail - es schüttete erneut in der Oststeiermark

Der Wettergott meinte es nicht gut mit dem Veranstalter und so konnte Schiedsrichter Popovic die Partie um 17:00 nicht anpfeifen. Das Wasser stand auf dem Spielfeld - nun arbeitete man intensiv und die drei Teams schafften es einen Anpfiff um 18:15 zu ermöglichen. Beide Fanlager sorgten für eine Stimmung, die in der 1. Klasse wohl eher selten zu finden ist. Am Ende gewann der Gast aus Graz - hier geht es zum Spielbericht - und startet in der nächsten Saison in der Gebietsliga Mitte. St. Radegund spielt nun die Relegation gegen Gösting am Mittwoch um 19:00 im Stadion vom SV Kumberg - erneut bekam der kleine Verein aus dem Schöcklland Hilfe von einem Großverein aus der Umgebung.

Fur Ligaportal bedeutete dieses Spiel einen Ticker mit 26.600 Zugriffen bei einem Spiel der untersten Spielklasse der Steiermark - mit anderen Worten: dieses Spiel hatte noch einen weiteren ungewöhnlichen Aspekt. Insgesamt blicken wir als Ligaportal auf ein hervorragendes Wochenende zurück. - wir danken für das Vertrauen.

Bericht Florian Kober

