1.Klasse: 1250 Zuschauer - Graz United krönt sich gegen St. Radegund zum Meister

In einem spannungsgeladenen Spiel in der 1. Klasse Mitte A triumphierte Graz United mit einem 3:1-Sieg über den GSV St. Radegund und sicherte sich damit die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Gebietsliga. Trotz schwieriger Platzverhältnisse und einer spannenden ersten Halbzeit, in der die Heimmannschaft tapfer mithielt, setzten sich die Gäste letztendlich durch und krönten die beeindruckende Saisonleistung mit dem Titel. St. Radegund reichen 70 Punkte nicht zum Aufstieg.

Spezielles Foto vor dem Anpfiff, im Vordergrund das nasse Terrain dieses Spiels

Früher Rückstand für St. Radegund - zunächst wurde über eine Stunde Rasenpflege betrieben

In der Früh wurde das Heimspiel kurzfristig von St. Radegund nach Passail verlegt. Der FC Almenland stellte den Platz zur Verfügung und organisierte binnen weniger Stunden ein Spiel mit 1250 Zuschauern. Um 17 Uhr sollte die Partie angepfiffen werden, doch da hatte der Wettergott etwas dagegen. Ein Unwetter zog nun über Passail und der Platz stand unter Wasser. Nun arbeiteten zahlreiche Mitarbeiter und die Spieler beider Teams daran den Platz bespielbar zu machen.

Nach diesen Wetterkapriolen, die den Anpfiff um 75 Minuten verzögerten, wurde das Spiel schließlich um 18:15 Uhr von Schiedsrichter Dalibor Popovic freigegeben. Bereits in der dritten Minute setzte Graz United das erste Ausrufezeichen: Idris Turan erzielte das 1:0 für die Gäste und brachte die Heimmannschaft früh unter Druck. Nach einem Eckball stieg der Torschütze hoch und nun führte der Gast aus Graz durch diese Kopfballtreffer.

St. Radegund ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich ins Spiel zurück. In der 22. Minute gelang Dominik Kristandl der Ausgleichstreffer zum 1:1, was die Partie wieder völlig offen machte. Die Platzverhälnisse waren äußerst schwierig, das Spiel litt unter dem vielen Wasser auf dem Rasen.

Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Ardian Bajrami brachte Graz United bereits in der 31. Minute wieder in Führung, als er zum 2:1 einnetzte. Keeper Babic entglitt die feuchte Kugel aus den Handschuhen, Bajrami stand gut und schob zur umjubelten Führung der Grazer ein.

Die schwierigen Platzverhältnisse machten es beiden Teams weiterhin nicht leicht, ihr gewohntes Spiel aufzuziehen. Der tief aufgeweichte Boden in Passeil verlangte den Spielern alles ab und führte zu einer körperbetonten und intensiven Begegnung. Trotz dieser Bedingungen entwickelten sich zahlreiche Chancen auf beiden Seiten, wobei vor allem die Gäste aus Graz ihre Effizienz unter Beweis stellten. Mit einem 1:2 aus Sicht der Gastgeber ging es in die Pause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - Benjamin Haljimaj macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel spannend, doch allmählich übernahm Graz United mehr und mehr die Kontrolle. In der 70. Minute machte Benjamin Haljimaj alles klar, als er zum 3:1 für die Gäste nach einem Ballverlust der Gastgeber traf und damit den endgültigen Spielstand besiegelte. Dieser Treffer war der Todesstoß für die Hoffnungen von St. Radegund, noch einmal zurück ins Spiel zu finden.

Graz United verteidigte die Führung souverän und ließ in der Schlussphase nichts mehr anbrennen. Die Gastgeber versuchten zwar, noch einmal Druck aufzubauen, doch die Defensive der Grazer hielt stand. So endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für Graz United, die damit ihre beeindruckende Saisonleistung krönten.

Fazit einer unglaublichen Saison beider Teams

Die Bedeutung dieses Sieges konnte gar nicht hoch genug eingeschätzt werden: Mit dem Erfolg sicherte sich Graz United nicht nur die Meisterschaft, sondern auch den Aufstieg in die Gebietsliga. Die Spieler feierten ihren Triumph ausgelassen, während bei St. Radegund die Enttäuschung über die verpasste Chance aufstieg. Man hat nun in der nächsten Woche die Möglichkeit über die Relagation in die Gebietsliga zu folgen.

Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte das Schicksal beider Teams und markierte das Ende einer spannenden und umkämpften Saison. Mit dem Abpfiff war klar: Graz United ist Meister und steigt in die Gebietsliga auf! Ein denkwürdiger Tag für die Mannschaft und ihre Anhänger, die auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen dürfen. Graz United holte in der Spielzeit 73 von 78 möglichen Punkten. St. Radegund steigt mit 70 Punkten und 113 erzielten Toren nicht auf. Das dürfte auch nicht so oft vorkommen.

Aufstellungen:

GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund: Roberto Babic, Thomas Reif, Michael Gangl (K), Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Georg Haberhofer, Johannes Plech, Justin Geigl, Christian Klammler, Patrick Schinnerl, Dominik Kristandl

Ersatzspieler: Kevin Graf, Markus Fiedler, Gerd Johannes Reisinger, Stefan Safron, Julius Kotthoff, Christof Gruber

Trainer: Markus Fiedler

Graz United: Eldin Hodzic - Halil Kilic, Ensar Husovic - Herolind Ademaj, Serhat Turan, Zeid Sediki, Idris Turan, Coskun Akdag, Ardian Bajrami, Ibragim Zuchaev (K) - Benjamin Haljimaj

Ersatzspieler: Yusuf Demirarslan, Meriton Ali Osmanaj, Fuat Sener, Oguzhan Taskiran, Fatlum Jakupi, Sachab Temirbulatov

Trainer: Ibrahim Bingöl

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: St. Radegund : Graz United - 1:3 (1:2)

70 Benjamin Haljimaj 1:3

31 Ardian Bajrami 1:2

22 Dominik Kristandl 1:1

3 Idris Turan 0:1

