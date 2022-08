Offener Schlagabtausch: Frohnleiten II und Gratkorn II liefern sich Zwölf-Tore-Show

Details Sonntag, 21. August 2022 20:21

Ein Fußballspiel schreibt oft seine eigenen Geschichten- so geschehen auch bei der Partie der Zweiervertretungen des SV MM Frohnleiten und dem FC Gratkorn. Die 50 Besucher sahen einen Trefferreigen der beiden Teams. Die Tore fielen am laufenden Band - schlussendlich teilten sich die beiden Kontrahenten mit einem Endergebnis von 6:6 die Punkte.

Patrik Lukacs (im grünen Dress) netzte insgesamt fünfmal ein

Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten

Langweilig wurde es den Zusehern unter Garantie nicht, sie sahen Tore am laufenden Band. Die Gäste versuchten mit langen weiten Bällen dem Gegner das Leben schwer zu machen, die Defensive der Hausherren war nicht sattelfest und half mit. Den Beginn machte ein Treffer von Patrik Lukacs in der 5. Minute, die Antwort der Hausherren folgte prompt - Marc Wagner glich zum 1:1 aus (6.). Zwei Minuten später erhöhte Wagner auf 1:2 - nach elf Minuten stand es schon wieder 2:2 - Lukacs korrigierte das Zwischenresultat.

Die Besucher durften gerade einmal fünf Minuten durchschnaufen, ehe der nächste Treffer fiel - Matteo Kraxner brachte Frohnleiten mit 3:2 in Front (16.). Auch diese Führung hielt nur kurz - in Minute 22 war Goalgetter Lukacs wieder da und traf zum Ausgleich. Doch einer ging noch in den ersten 45 Minuten - Lukacs gab sich in Geberlaune und traf zum 4:3 aus Sicht der Auswärtigen. Mit diesem Stand ging es in die Kabinen, die Zuschauer durften sich auf eine spannende zweite Hälfte einstellen.

Die Gratkorner Taktik mit hohen, weiten Bällen ging auf

Das Spiel lief im zweiten Durchgang gerade einmal neun Minuten - als es schon wieder im Kasten klingelte. Mit seinem fünften Tagestreffer sorgte Lukacs erstmalig für einen Zweitore-Vorsprung der Gäste aus Gratkorn. Die Heimischen freuten sich allerdings zu früh, denn mit dem Ankick wurde es schon wieder brandgefährlich vor dem Kasten der Hausherren - der zuvor eingewechselte Leon Wallitsch verkürzte auf 4:5 (57.) In den nächsten fünf Spielminuten stellte sich Matthias Schlögl in den Fokus - zuerst glich er auf 5:5 aus (64.), danach spielte er einen Ball zu seinem Torhüter zurück, übersah aber scheinbar, dass er nicht im Tor stand. Der Ball kullerte ins Tor und es stand 5:6 (69.). Den Schlusspunkt dieser unglaublichen Partie setzte abermals Kraxner - er besorgte in der 71. Minute das 6:6 und machte den Endstand perfekt.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Piber, Trainer Frohnleiten II:

"Wir sind leider defensiv noch nicht dort, wo wir sein sollen. Das Defensivverhalten erinnert zwischendurch an Schülerligafussball. Die Offensive funktioniert, es ist leider aber nicht immer möglich soviele Tore zu schiessen. Wir sind heute immer einen Rückstand hinterhergelaufen und heute wieder einmal einige Gastgeschenke verteilt. Wir haben eine gute Mannschaft könnten locker vorne mitspielen, mit diesem Defensivverhalten ist es leider nicht möglich."

Gregor Gisser, Trainer Gratkorn II:

"Das war ein Hin und Her. Wir haben ein Tor gemacht und sofort den Ausgleich kassiert. Für die Zuschauer war das heute sicher ein spektakuläres Spiel. Am Ende war das Unentschieden gerecht. Im Tennis würde ein Tie-Break die Entscheidung bringen!"

SV MM FROHNLEITEN II - FC GRATKORN II 6:6 (3:4)

Torfolge: 0:1 (5. Lukacs), 1:1 (6. Wagner), 1:2 (8. Lukacs), 2:2 (11. Wagner), 3:2 (16. Kraxner), 3:3 (22. Lukacs), 3:4 (38. Lukacs), 3:5 (56. Lukacs), 4:5 (57. Wallitsch), 5:5 (64. Schlögl), 5:6 (69. Schlögl ET), 6:6 (71. Kraxner)

Franz Feldgrill Stadion; Frohnleiten; 50 Besucher; SR Baghdady

Liveticker Frohnleiten II - Gratkorn II

Startformationen:

Frohnleiten: Johannes Pfandl - Michael Neuhold, Karl Robitsch, Timo Kogler, Jürgen Thier - Fabian Glänzer (K), Stefan Uller, Noah Friedl - Matteo Kraxner, Matthias Schlögl, Marc Wagner

Gratkorn: Elvis Skrbic - Paul Kronegger, Andre Krinner - Mustafa Mohammadi (K), Florian Felix Maier, Ardit Krasniqi, Simeone Schönet, Marko Simonovic, Bünyamin Basaran, David Moskovic - Patrik Lukacs

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller