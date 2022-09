Stattegg jubelt bei Graz United!

Details Montag, 05. September 2022 08:38

Stattegg kam am Sonntag zu einem 4:2-Erfolg gegen Graz United. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Stattegg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Estephane Muanda brachte FC Stattegg in der 20. Spielminute in Führung, nachdem bereits in der sechsten Minute ein Treffer wegen Abseits aberkannt wurde. Julian Gary erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 33 Minuten auf 2:0 - verdient, auch aufgrund der Spielanteile. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Tobias Sendlhofer auf Seiten von Stattegg das 3:0 (41.). Nach dem guten Auftreten von FC Stattegg überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.



Kurz nach der Pause beförderte Ronal Ramirez Santos das Leder zum 1:3 über die Linie (46.) und sorgte bei Graz United kurze Zeit für einen Hoffnungsschimmer. Graz United wurde deutlich abgehängt, als FC Stattegg dann aber auf 4:1 erhöhte (57.). In der 61. Minute brachte Mohamed Hassan den Ball im Netz von Stattegg unter. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 4:2 zugunsten von FC Stattegg.

Mit sechs gesammelten Zählern hat Graz United den achten Platz im Klassement inne. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht Stattegg nach diesem Erfolg auf Platz vier. Die bisherige Spielzeit von FC Stattegg ist weiter von Erfolg gekrönt. Stattegg verbuchte insgesamt drei Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. FC Stattegg ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für Graz United ist die Zweitvertretung von FC Gratkorn (Samstag, 17:00 Uhr). Stattegg misst sich am selben Tag mit der zweiten Mannschaft von TuS Good Vibes Rein (16:00 Uhr).

1. Klasse Mitte A: Graz United – FC Stattegg, 2:4 (0:3)

61 Mohamed Hassan 2:4

57 Matthias Gsoels 1:4

46 Ronal Ramirez Santos 1:3

41 Tobias Sendlhofer 0:3

33 Julian Gary 0:2

20 Estephane Muanda 0:1