SU Semriach deklassiert SV Andritz II - am Ende war das halbe Dutzend voll

Details Sonntag, 04. Juni 2023 17:26

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Reserve von SV Andritz AG und Sportunion Raiffeisenbank Semriach mit dem Endstand von 0:6. Damit wurde SU Semriach der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel im Herbst war SV Andritz II bei der deutlichen 0:9-Pleite unter die Räder gekommen. Den wirklichen Einbruch erlebten die Gastgeber jedoch erst in der Schlussphase der Begegnung und das gegen einen Mann weniger.

Viel zu feiern gab es in dieser Saison für das Team von Trainer Michael Zechner

Chancenplus nach 45 Minuten, aber nur eine knappe Führung

Vor einer Kulisse von 150 Zuschauern hatte der Gast in der ersten halben Stunde drei gute Möglichkeiten ohne in Führung zu gehen.

Wieder Top-Chance für Semriach, doch die nächste Glanzparade von Paul Benigni hält die Andritzer über Wasser. Xavi, Ticker-Reporter

Nach 39 Minuten vergab Suchy dann sogar einen Elfmeter, der an die Latte ging .Zwei MInuten später war es Stefan Hemmer, der das 1:0 für Semriach per Kopf erzielte. Zuvor hatten aber auch die Gastgeber eine gute Chance. Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Zu zehnt wurde es dann deutlich für den Favoriten - aber erst in den letzten Minuten der Begegnung

Für das 2:0 von Sportunion Raiffeisenbank Semriach zeichnete Marco Suchy mit einem tollen Schuss aus spitzem Winkel verantwortlich (52.). Mit dem 3:0 von Kerim Erdem per Kopf für SU Semriach war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). Darko Vasic von Semriach bekam vom Referee die Rote Karte zu sehen (67.)

In der 85. Minute legte Parwiz Kazimi zum 4:0 zugunsten von Sportunion Raiffeisenbank Semriach nach. Mit dem Tor zum 5:0 steuerte Erdem bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (88.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Suchy, der das 6:0 aus Sicht von SU Semriach perfekt machte (89.). Ein unheimlich starker Auftritt vor allem in der zweiten Halbzeit ermöglichte Semriach am Sonntag trotz Unterzahl einen ungefährdeten 6:0 Erfolg gegen Andritz II.

So steht es um beide Teams

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht SV Andritz AG II auf den zehnten Tabellenplatz. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur acht Siegen und einem Unentschieden ist man sicherlich froh, wenn in einigen Wochen die Tabelle wieder bei Null startet.

Trotz des Sieges bleibt Sportunion Raiffeisenbank Semriach auf Platz zwei. Mit beeindruckenden 107 Treffern stellt die SU Semriach den besten Angriff der 1. Klasse Mitte A. Nur viermal gab sich Semriach bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Sportunion Raiffeisenbank Semriach, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SV Andritz II stellt sich am Donnerstag (17:00 Uhr) bei der Zweitvertretung von SV Tieber See Peggau vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt SU Semriach USV A-TEC OFNER Kainbach II.

1. Klasse Mitte A: SV Andritz AG II – Sportunion Raiffeisenbank Semriach, 0:6 (0:1)

89 Marco Suchy 0:6

88 Kerim Erdem 0:5

85 Parwiz Kazimi 0:4

59 Kerim Erdem 0:3

52 Marco Suchy 0:2

42 Stefan Hemmer 0:1

Aufstellungen: Andritz : Paul Benigni, Markus Schönbacher, Bill Forrester, Fabian Ardelean, Maximilian Strobl, Robin Oswald, Simone Riccardo Saccon (K), Konstantin Obenaus, Botond Demus, Enzo Giovanni Saccon, Dejan Budimir Prerad



Ersatzspieler: David Heidinger, Dominik Barasandeh, Marc Plaschg, Lennart Dank



Trainer: Peter Kurzmann

Semriach SU: Matthias Prucker, Daniel Kreuzer, Marco Suchy (K), Oliver Joel Zink, Sebastian Ebner, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Stefan Hemmer, Adin Hodzic, Mateo Kasalo, Kerim Erdem



Ersatzspieler: Ismar Hadzic, Christoph Reisinger, Michael Zechner, Christoph Linhofer



Trainer: Michael Zechner Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei