Weinitzen mit vier Punkten vor Semriach - dem Aufstieg nahe!

Am Samstag begrüßte Weinitzen die Zweitvertretung von Pachern. Die Begegnung ging mit 5:3 zugunsten von SV Weinitzen aus. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Weinitzen enttäuschte die Erwartungen nicht. Aber der Tabellenletzte aus Pachern spielte durchwegs gefällig mit. Der Tabellenprimus hatte im Hinspiel im Herbst an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 8:0 durchgesetzt.

Knappe Pausenführung für den Tabellenführer - aber Pachern spielte richtig gut mit

Unser Live Reporter hat die Situation vor dem Spiel perfekt erklärt:

Die Tabellensituation lässt heute eine klare Favoritenrolle definieren, spielen doch die beiden Teams der Tabellenränder gegeneinander. Als Schiedsrichter ist heute Serdar Cetin eingeteilt. MW, Ticker-Reporter

SV Pachern II geriet schon in der dritten Minute in Rückstand, als Fisnik Shyti das schnelle 1:0nach einem perfekten Querpass für SV Weinitzen erzielte. Lange währte die Freude von Weinitzen nicht, denn schon in der sechsten Minute schoss Sami Ribo den Ausgleichstreffer für Pachern II. Aber man reagierte schnell: Eine Minute später ging SV Weinitzen durch den zweiten Treffer von Shyti in Führung. Jakob Koinegg beförderte das Leder zum 3:1 des Gastgebers über die Linie (23.). Weinitzen musste den Treffer zum 2:3 hinnehmen (36.).

Der Tabellenführer scheint nervös zu werden - die jungen Pachener sticheln fußballerisch MW, Ticker-Reporter

Die Pausenführung von SV Weinitzen fiel mit 3:2 überraschend knapp aus.

Das Team von Trainer Pott legt nach und führt nach 71.Minuten mit 5:2

Philipp Langmann (68.) wiederrum nach einem perfekten Querpass und Bernd Huber (71.) brachten Weinitzen mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Musa Salih Abdullah verkürzte für SV Pachern II später in der 83. Minute auf 3:5. Das war dann naur noch Kosmetik. Zum Schluss feierte SV Weinitzen einen dreifachen Punktgewinn gegen das tapfer kämpfende Schlusslicht.

So steht es um die beiden Teams

Nach 24 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Weinitzen 60 Zähler zu Buche. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist allerdings überschaubar bei SV Weinitzen. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben. Allerdings hat man weiterhin vier Punkte Vorsprung auf Semriach bei noch zwei ausbleibenden Spielen. Man kann also durchwegs für den Aufstieg planen.

34:90 – das Torverhältnis von Pachern II spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Gäste mussten sich nun schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. SV Pachern II sicherte sich vier Siege und ein Unentschieden. Pachern II überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Sonntag trifft Weinitzen auf GSV St. Radegund, SV Pachern II spielt am selben Tag gegen die Reserve von SV MM Frohnleiten.

1. Klasse Mitte A: SV Weinitzen – SV Pachern II, 5:3 (3:2)

83 Musa Salih Abdullah 5:3

71 Bernd Huber 5:2

68 Philipp Langmann 4:2

36 Laurin Gruenbichler 3:2

23 Jakob Koinegg 3:1

7 Fisnik Shyti 2:1

6 Sami Ribo 1:1

3 Fisnik Shyti 1:0

Aufstellungen: SV bridge personal & service Weinitzen: Dominik Wagner, Thomas Putz, Jakob Koinegg, Denis Husic, Philipp Langmann, Dimiter Tzimitikou, Mihai Dan Gradinariu (K), David Steininger, Mag. Dominik Maier, Fisnik Shyti, Bernd Huber



Ersatzspieler: David Elias Jöbstl, Florian Zöscher, Adnan Museta, Alexander Maierwieser, Emir Kudic, Jacob Hofmann



Trainer: Oliver Prott

Pachern: Pascal Duller, Imran Zahirovic, Kenan Jasarevic, Sami Ribo, Lukas Matasovic, Jan Gößler, Philipp Pfeifer, Ali Sarica, Daniel Stadler, Laurin Grünbichler, Tobias Wedenig (K)



Ersatzspieler: Nikolaj Tereshchuk, Juan Carlos Sungurlian, Florian Fruhmann, Berk Can Celik, Musa Salih Abdullah



Trainer: Manuel Haas Bericht Florian Kober

