Ausgleich bleibt nur Ehrentreffer - Rein Reserve verliert gegen Gratkorn II mit 1:5

Details Freitag, 20. Oktober 2023 22:16

Die Reserve von Rein steckte gegen die Zweitvertretung von FC Gratkorn eine deutliche 1:5-Niederlage ein. Der deutliche Sieg wurde erst in der Schlussphase fixiert.

Schnelle Führung für die Peitler Truppe und knappe Führung zur Pause

Für den Führungstreffer von FC Gratkorn II zeichnete Dino Murgic verantwortlich (8.). TuS Good Vibes Rein II brachte das Netz in Minute 33 für den Ausgleich zum Zappeln. Vor dem Seitenwechsel sorgte Patrick Lukacs mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für das Heimteam. Zur Pause wusste FC Gratkorn II eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

In der Schlussphase macht die Auswärtsmannschaft dann alles klar

Bis in die Schlussphase war die Frage in welche Richtung sich das Match weiterentwickeln würde. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Lukacs bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (76.). Für das 4:1 von FC Gratkorn II sorgte Anes Halitovic, der in Minute 90 zur Stelle war.

Kurz darauf traf Murgic in der Nachspielzeit für die Gäste (93.). Letzten Endes ging FC Gratkorn II im Duell mit Tus Rein II als klarer Sieger hervor. In den letzten Minuten setzte sich die Gastmannschaft deutlich ab und holte verdient drei Punkte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Rein II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive von TuS Good Vibes Rein II muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 38-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte das Team bisher vier Siege und kassierte sieben Niederlagen. Die Situation von Rein II ist momentan verzwickt. Im Spiel gegen FC Gratkorn II handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Mit erschreckenden 45 Gegentoren stellt FC Gratkorn II die schlechteste Abwehr der Liga - im Spiel gegen Rein stand sie sicher. Mit fünf Siegen und fünf Niederlagen weist man eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht FC Gratkorn II im Mittelfeld der Tabelle.

FC Gratkorn II setzte sich mit diesem Sieg von TuS Good Vibes Rein II ab und nimmt nun mit 16 Punkten den sechsten Rang ein, während Tus Rein II weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Während Rein II am kommenden Samstag SV Gratwein-Strassengel II empfängt, bekommt es FC Gratkorn II am selben Tag mit SU Hitzendorf II zu tun.

TuS Good Vibes Rein II: Sebastian Hannes Prettenhofer, Tim Bezjak, Yannik Hösele (K), Tobias Glawogger, Christopher Jantscher, Michael Rückschloss, Dominik Strommer, David Graf, Fabian Glänzer, David Greimel, Fabian Lucas Reiter



Ersatzspieler: Noah Kinzelmann, David Rappold, Timo Meßner, David Stoimaier



Trainer: Thomas Rückschloss

FC Gratkorn II: Andreas Grossegger, Fabian Trojer, Dino Murgic, Andre Krinner, Patrik Lukacs , BSc, Anes Halitovic, Ardit Krasniqi, Aldin Husetovic, Daniel Druckeschitz (K), Veron Buqa, Nicolas Bärnthaler



Ersatzspieler: Martin Druckeschitz, Sabri Rexhepi, Laurenz Reisner, Paul Kronegger, Moritz Günther, Martin Wonisch



Trainer: Philipp Peitler Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: TuS Good Vibes Rein II – FC Gratkorn II, 1:5 (1:2)

93 Dino Murgic 1:5

90 Anes Halitovic 1:4

76 Patrik Lukacs 1:3

45 Patrik Lukacs 1:2

33 Dominik Strommer 1:1

8 Dino Murgic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.