Hitzendorf Reserve verliert hoch bei SV Justiz Graz - 6:0 für die Gastgeber

SV Eyeshaker Justiz Graz führte die Zweitvertretung von SU Hitzendorf nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 vor. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. SV Justiz Graz enttäuschte die Erwartungen nicht.

Justiz führt die Gäste vor und holt einen überzeugenden Heimsieg

Wolfgang Wieser brachte Hitzendorf II in der 25. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Marko Anusic die Führung von SV Eyeshaker Justiz Graz aus. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Mit dem 3:0 durch Ali Sarica schien die Partie bereits in der 54. Minute mit SV Justiz Graz einen sicheren Sieger zu haben. Christoph Moser gelang ein Doppelpack (57./77.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Jerko Buric stellte schließlich in der 83. Minute den 6:0-Sieg für SV Eyeshaker Justiz Graz sicher. Schlussendlich verbuchte SV Justiz Graz gegen SU Hitzendorf II einen überzeugenden Heimerfolg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Durch den Erfolg rückte SV Eyeshaker Justiz Graz auf die achte Position der 1. Klasse Mitte A vor. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat SV Justiz Graz momentan auf dem Konto.

Hitzendorf II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen des Gasts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Wo beim Tabellenletzten der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 18 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. SU Hitzendorf II musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Hitzendorf II insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Not wird immer größer. Gegen SV Eyeshaker Justiz Graz verlor man bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.

SV Justiz Graz tritt kommenden Sonntag, um 10:30 Uhr, bei der Reserve von SG Übelbach / Frohnleiten an. Bereits einen Tag vorher reist SU Hitzendorf II zu FC Gratkorn II.

SV EYESHAKER Justiz Graz: Matthias Schweighofer, Ali Sarica, Felix Pelz, Jerko Buric, Florian Pitner, Niklas Schmauks, Marko Anusic, Wolfgang Wieser, Andreas Bucher, Paul Feigl (K), Julian Sommerauer



Ersatzspieler: Benjamin Wieser, Christopher Krammer, Matthias Bucher, Jürgen Holl, Christoph Moser, Philip Kager , BEd



Trainer: Philip Kager

Hitzendorf: Laurin Gadler (K) - Dominik Pfennich, Alexander Hacker, Lukas Lackner - Noa Rahofer, Julian Paierl, Lucas Heine, Julian Hochstrasser, Alexander Stradner - Lukas Mauerhofer, Laurenz Kogler



Ersatzspieler: Dorian Herunter, Tobias Stadler, Nikolas Neck, Christoph Bogusch



Trainer: Mario Mohapp Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: SV Eyeshaker Justiz Graz – SU Hitzendorf II, 6:0 (2:0)

83 Jerko Buric 6:0

77 Christoph Moser 5:0

57 Christoph Moser 4:0

54 Ali Sarica 3:0

44 Marko Anusic 2:0

25 Wolfgang Wieser 1:0

