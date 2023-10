Costea stellt späten Sieg sicher - GSC Reserve besiegt Tieber See Peggau

Details Montag, 16. Oktober 2023 19:03

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Zweitvertretung von SV Tieber See Peggau und der Reserve von Grazer SC, die mit 1:2 endete. Das entscheidende Tor fiel erst wenige Minuten vor dem Abpfiff

Zur Pause führte das Team von Trainer Käfer knapp

Maximilian Hofmeister brachte sein Team in der 22. Minute nach vorn. Man sah ein recht ausgeglichenes Spiel in der 1.Halbzeit. Grazer SC II hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Ausgleich nach 70 Minuten und am Ende ein Auswärtssieg

In Minute 70 brachte SV Peggau II den Ball per Freistoß durch Stefan Goessler vor 100 Zuschauern im Netz von Grazer SC II zum Ausgleich unter. Vlad Costea wurde zum Helden des Spiels, als er Grazer SC II mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (85.) doch noch in Front brachte.

Peggau hatte in den letzten Minuten die besseren Chancen, GSC ist effizienter und macht das Tor. SchwabbelBabbel, Ticker-Reporter

Am Schluss siegte Grazer SC II gegen Peggau II und holt drei Auswärtspunkte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Tieber See Peggau II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält der Gastgeber den elften Tabellenplatz bei. Die Ursache für das bis dato mäßige Abschneiden von SV Peggau II liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 36 Gegentreffer fing.

Peggau II musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten momentan eher düster.

Im Tableau hatte der Sieg von Grazer SC II keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Die Saison des Gasts verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat das Team nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief Grazer SC II konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt Peggau II bei Graz United an, während Grazer SC II einen Tag zuvor SV Andritz AG II empfängt.

SV Tieber See Peggau II: Johannes Pfandl - Alexander Fleck, Nick Haberl, Marvin Hasenrath, Stefan Pfleger - Philipp Wartinger (K), Jan Sorger, Elias Salomon - Andreas Hostniker, Gamil Amin, Stefan Gößler



Ersatzspieler: Sameh El Sakka, Fabio Hörzer, Niklas Paul Pitter, Nico Schabauer, Jan - Michael Pitter, Felix Handl



Trainer: Jürgen Leindl

Grazer SC: Valentin Tenner - Fikret Duman, Nick Kostrzewa, Othmar Gottfried Matumona - Simon Neumeier (K), Elias Kilbert, Nico Meyer, Cevat Duman - Vlad Costea, Maximilian Hofmeister, Daniel Lux



Ersatzspieler: Valdrin Krasniqi, Rifaz Bhuiyan, Samuel Haneder, Moritz Kailbauer, David Tegshee



Trainer: Harald Käfer Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: SV Tieber See Peggau II – Grazer SC II, 1:2 (0:1)

85 Vlad Costea 1:2

70 Stefan Goessler 1:1

22 Maximilian Hofmeister 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.