Graz United besiegt St.Radegund und ist Herbstmeister

Die gute Serie von GSV St. Radegund seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren gegen Graz United mit 0:2 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Graz United die Nase vorn.

Chancen für St.Radegund und dann die Führung für die Gastgeber

Die Gäste hatten in der Anfangsphase die beiden ersten Torchancen durch Gerd Reisinger und Julian Hötzl. Nach zwanzig Minuten konnte Spielertrainer Fiedler den Ball nicht im United Tor unterbringen. Die Gstgeber waren in der ersten halben Stunde die spielbestimmende Mannschaft, konnten jedoch kein Tor erzielen.

Ardian Bajrami brachte das Heimteam in der 32. Minute in Front - dem Treffer gelang nach einem perfekt getretenen Eckball. Es ging robust zu auf dem Platz und man schenkte sich vor 300 Zuschauern nichts. United zeigte sich wie so oft in den letzten Wochen effektiv. Die Pausenführung des Spitzenreiters fiel knapp aus.

Die Gäste vernebeln gute Chancen und verlieren am Ende mit 0:2

Es war weiterhin ein Spiel auf einem guten Niveau. Es ging ja um die Herbstmeisterschaft in der Liga. Die Heimmannschaft wurde frenetisch angefeuert. Die Gäste kamen zu weiteren Chancen.

1000er Radegund. Hätte der Abschluss von Markus Fiedler 10 Km/h mehr gehabt, wäre der Roller vermutlich nicht so leicht vom United-Goalie aufgeglaubt worden. Franz Reisinger, Ticker-Reporter

In der 78. Minute erhöhte Oguzhan Taskiran auf 2:0 für Graz United.

Ein Traum von einer Außenristflanke findet die Schnittstelle in der Oguzhan Taskiran steht. Der verlängert per Kopf gekonnt zum 2:0. United unglaublich effektiv vorm Gehäuse. Franz Reisinger, Ticker-Reporter

Schließlich sprang für Graz United gegen St. Radegund im Spitzenspiel der 1.Klasse ein Dreier heraus.

So steht es um die beiden Teams - jetzt geht es in die Winterpause

Der Zu-null-Sieg lässt Graz United passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Prunkstück von Graz United ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst elf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur einmal gab sich Graz United bisher geschlagen. Graz United scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zwölf Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche. Man ist Herbstmeister

Nach 13 gespielten Runden gehen bereits 34 Punkte auf das Konto von GSV St. Radegund und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Mit beeindruckenden 49 Treffern stellt St. Radegund den besten Angriff der 1. Klasse Mitte A, jedoch kam dieser gegen Graz United nicht voll zum Zug.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt Graz United dann im nächsten Spiel FK Austria ASV Puch Graz, während GSV St. Radegund einen Tag zuvor bei der Reserve von USV A-TEC OFNER Kainbach antritt.

Graz United: Eldin Hodzic - Meriton Ali Osmanaj, Fuat Sener, Halil Kilic, Dogukan Mercan - Herolind Ademaj, Zeid Sediki, Serhat Turan, Ardian Bajrami, Ibragim Zuchaev (K) - Benjamin Haljimaj



Ersatzspieler: Abd El Rahman El Shall, Leotrim Salihu, Oguzhan Taskiran, Gilbert Anane, Sachab Temirbulatov



Trainer: Ibrahim Bingöl

GSV St. Radegund: Kevin Graf, Markus Fiedler, Johannes Plech, Gerd Johannes Reisinger, Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Georg Haberhofer, Christian Klammler, Patrick Schinnerl (K), Dominik Kristandl, Christof Gruber



Ersatzspieler: Kevin Platzer, Stefan Safron, Julian Riesel, Maximilian Gangl, Maximilian Descovich-Jentsch, Thomas Reif



Trainer: Markus Fiedler Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Graz United – GSV St. Radegund, 2:0 (1:0)

78 Oguzhan Taskiran 2:0

32 Ardian Bajrami 1:0

