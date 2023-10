Stattegg deklassiert Austria ASV Puch - Reiber Team gewinnt 7:1

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 20:24

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Austria ASV Puch und Stattegg mit dem Endstand von 1:7. FC Stattegg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Austria Puch einen klaren Erfolg. Damit konnte man rechnen, aber nicht mit einer solch einseitigen Begegnung.

Stattegg spielt eine solide Saison und hat weiterhin alle Möglichkeiten um im Aufstiegskampf mitzumischen

Drei Tore und ein Platzverweis in der 1. Halbzeit

Vor einer Kulisse von 100 Zuschauern war es Alexander Todt, der per Foulelfmeter das 1:0 für Stattegg erzielte. Der Gast übernahm nach dieser Führung zunehmend die Kontrolle auf dem Spielfeld. Idris Azizi diskutierte in der 26.Minute mit Schiedsrichter Schlegl und wurde mit einer gelben Karte verwarnt. Diese zeigte jedoch wenig Wirkung und der Puch Akteur flog vom Platz.

Gelb-Rote Karte (Austria ASV Puch) für: Nr.7 Idris Azizi wegen angeblicher Kritik Grazer09, Ticker-Reporter

Trainer Jürgen Egger entzürnte sich darüber und wurde mit gelb verwarnt. Sein Team war nun geschwächt und das sollte sich im Spielverlauf zeigen.

Tim Vorstandlechner schoss die Kugel zum 2:0 für den Gast über die Linie (37.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Todt seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). FC Stattegg hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Am Ende standen drei Tore für Todt und ein 7:1 für Stattegg

Julian Gary schraubte das Ergebnis in der 52. Minute mit dem 4:0 für Stattegg in die Höhe. Dem Gast gelang in der 59. Spielminute der fünften Tagestreffer. In der Schlussphase gelang Angelo Brecl noch der Ehrentrefferper Elfmeter für FK Austria ASV Puch Graz (78.).

Ein vermutliches Spitzenspiel entpuppte sich ab der 14.Minuten zum einseitigen Spiel für Stattegg. Grazer09, Ticker-Reporter

Mit schnellen Toren von Todt (85.) und Jonah Mohr (87.) schlug FC Stattegg innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Stattegg einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Austria ASV Puch den fünften Platz in der Tabelle ein. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Mit dem souveränen Sieg gegen Austria Puch festigte FC Stattegg die dritte Tabellenposition. Offensiv sticht Stattegg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 46 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg knüpfte Stattegg an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Stattegg neun Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Zuletzt lief es erfreulich für FC Stattegg, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Helmut Reiber scheint den Gast tatsächlich auf eine neue Stufe zu bringen.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste FK Austria ASV Puch Graz im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Stattegg kassierte insgesamt gerade einmal 1,17 Gegentreffer pro Begegnung.

Nächster Prüfstein für Austria ASV Puch ist die Reserve von Grazer SC (Samstag, 17:00 Uhr). FC Stattegg misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von TuS Good Vibes Rein (14:00 Uhr).

Austria Asv Puch Fk: Borisz Komatina - Pierre Zorec, Azezullah Rahimi, Dietmar Heinrich, Stefan Frühwirth (K) - Rudolf Nagy, Karim Ahmed Shafei, Siegfried Heinrich - Idris Ahmad Azizi, Marcel Marterer, Daniel Culafic



Ersatzspieler: Shahir Ahmad Azizi, Alexander Moser, Khaled Hikal, Abdullah Kiziler, Ömer Erdem, Angelo Brecl



Trainer: Jürgen Egger

Stattegg: Benjamin Schosteritsch - Gabriel Wagner, Jonah Mohr (K), Paul Sterrer - Philipp Doppler, Tim Vorstandlechner, Matthias Gsöls, Paul Saurugger, Jan Petek - Julian Gary, Alexander Todt



Ersatzspieler: Simon Potzinger, Alexander Lind, Florian Stelzer



Trainer: Helmut Reiber Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: FK Austria ASV Puch Graz – FC Stattegg, 1:7 (0:3)

87 Jonah Mohr 1:7

85 Alexander Todt 1:6

78 Angelo Brecl 1:5

59 Matthias Gsoels 0:5

52 Julian Gary 0:4

44 Alexander Todt 0:3

37 Tim Vorstandlechner 0:2

13 Alexander Todt 0:1

