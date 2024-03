Nächste Pleite für SV Andritz II - Kogler trifft doppelt für Hitzendorf Reserve [Video]

Details Samstag, 23. März 2024 17:51

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen der Reserve von Hitzendorf und der Zweitvertretung von Andritz an diesem 15. Spieltag. Die Ausgangslage sprach für SU Hitzendorf II, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Beim 2:2-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Am Ende holte Hitzendorf drei Punkte und vergab noch einen Elfmeter

Zur Halbzeit führte der Gast knapp

Die Gäste versuchten von Beginn an das Spiel zu machen, aber auch die Gastgeber setzten dagegen. Beide Teams sind ja nicht vom Erfolg verwöhnt und es entwickelte sich ein spannendes Spiel, das zwar an Torchancen arm war, jedoch mit fünf Toren eine gute Unterhaltung vor rund 100 Zuschauern im Grazer Norden brachte.

Laurenz Kogler brachte SV Andritz AG II in der 34. Minute ins Hintertreffen - für die Verteidiger der Heimmannschaft ging das alles zu schnell und so führte die Morhapp - Truppe. Man verabsäumte es jedoch den Sack zuzumachen. Zur Pause behielt Hitzendorf II die Nase knapp vorn.

Die Andritzer kamen mit Schwung aus der Kabine

Für das 1:1 von SV Andritz II zeichnete Matej Vucic aus kurzer Distanz nach einem abgewehrten Freistoß verantwortlich (48.). Leon Glehr brachte den Ball mit einem sehenswerten Weitschuss zum 2:1 zugunsten von SU Hitzendorf II über die Linie (64.).

Aus der Ruhe ließ sich Andritz II nicht bringen. Dominik Barasandeh erzielte wenig später den Ausgleich (70.) - er verwandelte einen weiteren Freistoss spektakulär

Sieben Minuten später ging Hitzendorf II durch den zweiten Treffer von Kogler erneut in Führung - das war mit einem 3:2 für die Gäste auch zugleich der Endstand. In der Nachspielzeit gab Schiedsrichter Schlegl einen Elfmeter für Hitzendorf, den Paul Benigni jedoch parierte.

Schließlich sprang für die Gäste gegen SV Andritz AG II ein Dreier heraus. Nach dem Abpfiff wurde der Andritzer Medin Fazlic noch mit einer roten Karte nach Beleidigung in die Kabine geschickt.

Video: Freistoß zum 2:2 durch Dominik Barasandeh

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von SV Andritz II alles andere als positiv. Dem Tabellenletzten bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

SU Hitzendorf II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive von Hitzendorf II muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 48-mal war dies der Fall. SU Hitzendorf II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten.

Hitzendorf II setzte sich mit diesem Sieg von der Andritz Reserve ab und belegt nun mit elf Punkten den zwölften Rang, während die Heimmannschaft weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt SV Andritz AG II bei SG Übelbach / Frohnleiten II an, während SU Hitzendorf II zwei Tage zuvor GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund empfängt.

Stimme zum Spiel

Mario Morhapp - Trainer Hitzendorf

"Es war ein sehr schweres Spiel für meine Mannschaft. Wir waren den Kunstrasen gewöhnt und auf dem Naturgeläuf rollt der natürlich anders. Der Sieg ist für mich glücklich, aber auch irgendwie verdient. Jetzt haben wir zwei Mal angeschrieben und das ist doch schön und tut dem Teamgeist gut!"

Andritz : Paul Benigni, Amin Mujic, Jakob Schwaiger (K), Fabian Ardelean, Enzo Giovanni Saccon, Ilja Kneidinger, Robin Oswald, Simone Riccardo Saccon, Dominik Barasandeh, Markus Schönbacher, Matej Vucic



Ersatzspieler: Bill Forrester, Timon Adanic, Lorenz Obenaus, Martin Hirmann, Medin Fazlic



Trainer: Peter Kurzmann

Hitzendorf: Laurin Gadler - Stefan Reicher, Lucas Heine, Lukas Lackner - Marian-Alin Solomon, Leon Glehr (K), Patrick Kirchengast, Moritz Assion - Moritz Gutjahr, Lukas Mauerhofer, Laurenz Kogler



Ersatzspieler: Michael Roth, Nikolas Neck, Michael Puntigam, Julian Paierl, Matthias Muralter, Alexander Hacker Trainer: Mario Mohapp Bericht Florian Kober Foto und Video: KK

1. Klasse Mitte A: SV Andritz AG II – SU Hitzendorf II, 2:3 (0:1)

77 Laurenz Kogler 2:3

70 Dominik Barasandeh 2:2

64 Leon Glehr 1:2

48 Matej Vucic 1:1

34 Laurenz Kogler 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.