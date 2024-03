Krise hält an: Austria ASV Puch seit sechs Spielen sieglos - Klemmer: "ich verstehe es nicht!"

Details Samstag, 30. März 2024 11:22

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von SV Venuzle Justiz Graz. Der Gastgeber setzte sich mit einem 3:1 gegen FK Austria ASV Puch Graz durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Justiz Graz die Nase vorn. Im Hinspiel hatte Austria ASV Puch im Herbst einen knappen 3:2-Sieg eingefahren.

Zur Pause führte der Gast noch, dann kippte das Spiel

Puch begann motiviert - mit der Zeit übernahm Justiz das Kommando

Nach den Niederlagen in den letzten Runden ging der Gast motiviert in diese Partie am Freitagabend. Man wollte endlich drei Punkte einfahren und die negative Serie beenden. So zeigte man auch in der 1.Halbzeit eine engagierte Partie beim Tabellennachbarn.

Das erste Tor des Spiels ging an die Gäste. Allerdings gelang dies nur mithilfe von SV Venuzle Justiz Graz, denn Unglücksrabe Andreas Bucher beförderte den Ball ins eigene Netz (25.). Noch hielt die Abwehr der Gäste rund um Keeper Schön - endlich war man aus Sicht von Puch wieder im Soll

SV Justiz Graz brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Austria Puch hatte bis zur Pause Bestand.

Nach der Pause stellte der Gast mehr oder weniger den Spielbetrieb ein

Trainer Rossmann sah nach der Pause dann eine Heimmannschaft wie er es sich für sein Team vorstellte. Man spielte konsequenter, setzte den Gast immer mehr unter Druck. Puch konnte nichts entgegen setzen und war in der 2. Halbzeit fast nur noch mit Defensivaufgaben beschäftigt.

Für das erste Tor von SV Venuzle Justiz Graz war Florian Pitner verantwortlich, der in der 50. Minute das 1:1 besorgte. Mit einem schnellen Doppelpack (67./70.) zum 3:1 schockte Bernhard Huttmann FK Austria ASV Puch Graz. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte SV Justiz Graz schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Nach einer starken 2. Halbzeit gab es Grund zu feiern bei Justiz Graz

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

SV Justiz Graz machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang acht. Austria ASV Puch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält Austria Puch den siebten Tabellenplatz bei. FK Austria ASV Puch Graz wartet schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Nächster Prüfstein für SV Justiz Graz ist die Reserve von TuS Good Vibes Rein (Samstag, 17:00 Uhr). Austria ASV Puch misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von SU Hitzendorf (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Manfred Klemmer - SV Puch

"Ich verstehe einfach nicht, dass man sich nach der Pause so vorführen läßt. Wir waren im Spiel und dann wird nichts daraus gemacht. Ich hoffe, dass wir endlich wieder in die Erfolgsspur finden!"

Aufstellungen: SV VENUZLE Justiz Graz: Dominikus Weleba, Yannick Bereiter, Andreas Bucher, David Mayer, Paul Feigl, Jerko Buric, Bernhard Huttmann, Florian Pitner, Marco Kalinic, Wolfgang Wieser, Julian Sommerauer (K)



Ersatzspieler: Philipp Leiss, Christoph Malli, Matthias Bucher, Darvin Huskic, Michael Autischer, Erjon Hamiti



Trainer: Jürgen Rossmann

Austria Asv Puch Fk: Christopher Schön - Niko Rathei, Azezullah Rahimi, Sascha Medwed, Dietmar Heinrich, Stefan Frühwirth (K) - Rudolf Nagy, Karim Ahmed Shafei - Idris Ahmad Azizi, Marcel Marterer, Daniel Culafic



Ersatzspieler: Borisz Komatina, Walid Sedighi, Pierre Zorec, Khaled Hikal, Siegfried Heinrich, Angelo Brecl



Trainer: Alexsander Moser Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: SV Venuzle Justiz Graz – FK Austria ASV Puch Graz, 3:1 (0:1)

70 Bernhard Huttmann 3:1

67 Bernhard Huttmann 2:1

50 Florian Pitner 1:1

25 Eigentor durch Andreas Bucher 0:1

