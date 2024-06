Spektakuläres Unentschieden zwischen SV Peggau II und SV Justiz Graz - zehn Tore zum Saisonende

Details Samstag, 08. Juni 2024 18:44

Ein torreichen Spiel in der 1. Klasse Mitte A endete mit einem packenden 5:5-Unentschieden zwischen SV Tieber See Peggau II und SV Venuzle Justiz Graz. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Offensivleistung und sorgten für ein wahres Torfestival, das den Zuschauern über die gesamte Spielzeit hinweg spannende Unterhaltung bot. Von Anfang an ging es hoch her, und kein Team schenkte dem anderen etwas - ein Spektakel mit zehn Toren zum Abschluss der Saison.

Blitzstart und frühe Tore - nach sieben Minuten stand es 1:2

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als SV Justiz Graz bereits in der ersten Minute in Führung ging. Daniel Simunovic, der sich als einer der herausragenden Spieler des Tages erweisen sollte, traf zum 0:1 für die Gäste. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Schon in der dritten Minute gelang Nick Haberl der Ausgleich zum 1:1. Die ersten Minuten ließen bereits erahnen, dass die Zuschauer ein torreiches Spiel erwarten konnten.

Doch damit nicht genug: In der 7. Minute schlug SV Justiz Graz erneut zu. Marco Kalinic erzielte das 1:2 für die Gäste und brachte seine Mannschaft wieder in Führung. Das Spiel blieb weiterhin temporeich und spannend. In der 24. Minute konnte SV Justiz Graz seine Führung sogar ausbauen, als Julian Sommerauer das 1:3 erzielte. Der Spielverlauf schien sich zugunsten der Gäste zu entwickeln.

Der SV Peggau II zeigte jedoch Kampfgeist und ließ sich von dem Rückstand nicht entmutigen. In der 35. Minute verkürzte Stefan Gößler auf 2:3 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

Aufholjagd und dramatisches Finale - am Ende stand ein 5:5

Die zweite Halbzeit begann ähnlich turbulent wie die erste. In der 50. Minute gelang Elias Salomon der Ausgleichstreffer zum 3:3 für Peggau . Die Gastgeber zeigten sich weiterhin kämpferisch und wollten mehr. Doch in der 66. Minute war es erneut Daniel Simunovic, der für SV Justiz Graz traf und die Gäste mit 4:3 in Führung brachte. Es war ein Spiel voller Wendungen und Spannung.

SV Peggau II gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte weiter. In der 78. Minute erzielte Jakob Salomon das 4:4 und brachte sein Team wieder ins Spiel. Die Zuschauer erlebten ein hin und her, das keine Langeweile aufkommen ließ. In der 84. Minute schien dann die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber zu fallen, als Alexander Fleck das 5:4 erzielte. Doch das Drama war noch nicht zu Ende.

In der 86. Minute war es erneut Daniel Simunovic, der mit seinem dritten Tor des Tages den erneuten Ausgleich zum 5:5 erzielte. Dieses Tor markierte den Endstand eines packenden Spiels, das keinen Sieger, aber zwei starke und kämpferische Mannschaften hervorbrachte. Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute und beendete für beide Teams die Saison.

SV Peggau II und SV Justiz Graz lieferten sich eine wahre Torschlacht auf dem Platz, die mit einem gerechten Unentschieden endete.

1. Klasse Mitte A: Peggau II : SV Justiz Graz - 5:5 (2:3)

86 Daniel Simunovic 5:5

84 Alexander Fleck 5:4

78 Jakob Salomon 4:4

66 Daniel Simunovic 3:4

50 Elias Salomon 3:3

35 Stefan Gößler 2:3

24 Julian Sommerauer 1:3

7 Marco Kalinic 1:2

3 Nick Haberl 1:1

1 Daniel Simunovic 0:1

