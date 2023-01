St. Lambrecht-Trainer Klingsbichl: „Momentan ist nicht viel mehr drin“

Details Donnerstag, 26. Januar 2023 16:07

Der WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St. Lambrecht hat wahrlich schon ruhmreichere Zeiten erlebt. War man doch zu Beginn der 2000-er-Jahre fester Bestandteil in der höchsten steirischen Liga gewesen. Von dort geht es dann aber schnurstracks runter in die unterste Spielklasse. Für diesen "Durchmarsch" Landesliga bis in die 1. Klasse MMA, benötigte man dann von Sommer 2008 bis Sommer 2014, gerade mal 6 Jahre. Nach 5 Saisonen dort schnuppert man kurzfristig Gebietsliga-Luft. Aktuell aber steht man wieder bei einem Neustart in der 1. MMA. Trainer Robert Klingsbichl, der sich Ligaportal.at einem Interview bzw. einem Wordrap stellt, sieht die Sache sehr nüchtern. "Wir befinden uns dabei, ein neues Team zusammenzustellen. Da ist Geduld gefragt, bis wir wieder weiter vorne zu finden sein werden."

Zurzeit wird den Zusehern im St. Lambrechter Stadion nur 1. Klassen-Fußball präsentiert.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der dürftigen Hinrunde?

Trainer Robert Klingsbichl: "Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend bzw. nicht vom Tabellenplatz abhängig. Wir haben im Sommer viele neue junge Spieler eingebaut, die ihre Sporen in der Liga erst verdienen müssen. Aber die Burschen sind voll motiviert, was sich auch in der Trainingsbeteiligung zeigt. Wir brauchen uns nichts vormachen, die dürftige Platzierung geht soweit schon in Ordnung. Unser bestes Spiel im Herbst haben wir zuhause gegen den Seriensieger Leoben II abgeliefert (0:2). Da hat man gesehen, was die Mannschaft imstande ist, zu leisten."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Der Trainingsstart ist mit dem 27. Jänner angesetzt. Die Mannschaft wurde mit eine Heimtraining ausgestattet. Die Testspiele absolvieren wir alle am eigenen Kunstrasenplatz. Trainingslager ist keines geplant."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Als Zugang gilt es Daniel Petzner, der ein Comeback gibt, zu vermelden. Abgänge gibt es keine. Das wird es dann wohl gewesen sein mit den Transferaktivitäten."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Der Hebel gehört vor allem im körperlichen Bereich angesetzt. Dort sind massive Defizite gegeben. Auch im spielerischen Sektor ist einiges an Luft nach oben gegeben."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Leoben II wird sich die Sache mit Sicherheit nicht mehr nehmen lassen. Um den möglichen Relegationsplatz werden sich Zeltweg II und Obdach II matchen."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Neueinsteiger Frojach hat sich sehr wacker geschlagen. Was die Enttäuschungen anbelangt möchte ich keinen Kommentar abgeben."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Wir wollen ein bis zwei Plätze gutmachen. In erster Linie geht es aber darum, die jungen Spieler ein Stück weiter an die Liga heranzuführen."

Wordrap mit Robert Klingsbichl

Morgenmensch oder Morgenmuffel: Mensch

Zum Lachen bringt mich: mein Sohn

Meine Lieblingsmusik: U2

Bevorzugtes Urlaubsland: Italien

Mein letzter Film den ich gesehen habe: John Wick

Wo ich am besten entspanne: beim Tourengehen

Der österr. Fußball braucht: mehr NW-Förderung

Ronaldo oder Messi: Neymar

Mit dieser Person würde ich gerne einen trinken gehen: Herbert Prohaska

Bei diesem geschichtlichen Ereignis wäre ich gerne dabei gewesen: letzten CL-Finale

Meine drei Dinge auf einer einsamen Insel sind: Feuer, Zelt, Buch

Fotocredit: WSV St. Lambrecht

by: Roo