Stojen/Mürzzuschlag zerlegt Hinterberg/Leoben mit 4:1

Gegen die Reserve von Stojen/ESV Mürzzuschlag holte sich die Zweitvertretung von SV AT&S Hinterberg / Leoben eine 1:4-Schlappe ab. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte die Scheifinger Truppe den maximalen Ertrag.

Zur Pause führte das Heimteam mit 2:1

Vor 100 Zuschauern markierte Liridon Avdiu die Führung für die Gastgeber (27.).

Tor, Toor, Tooor für Stojen/ESV Mürzzuschlag II zum 1:0. Avdiu mit der Führung. Schöner Angriff der Heimischen, der Mürzer Stürmer muss nur noch am Tormann vorbeischiessen. Robert Gründler, Ticker-Reporter

SV Hinterberg/Leoben II geriet deutlicher in Rückstand, als Stojen/ESV Mürzzuschlag II nach einem Weitschuss auf 2:0 erhöhte (34.). Bevor es in die Pause ging, hatte Hinterberg/Leoben II noch das 1:2 durch Aliullah Ahmadi mit einem Treffer aus nächster Distanz parat (43.). Mit einem Tor Vorsprung für Stojen/ESV Mürzzuschlag II ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Erste Chance der zweiten Hälfte nach wenigen Augenblicken

Erste dicke Chacen für die Gastgeber. Avdiu setzt sich im Strafraum durch und triff nur das Aussennetz. Robert Gründler, Ticker-Reporter

Matthias Josef Moser beseitigte mit seinen Toren (72./85.) aus nächster Nähe und mit einem platzierten Schuss aus zehn Metern die letzten Zweifel am Sieg von Stojen/ESV Mürzzuschlag II. Schließlich strichder Gastgeber die Optimalausbeute gegen SV AT&S Hinterberg / Leoben II ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Stojen/ESV Mürzzuschlag II macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position acht. Stojen/ESV Mürzzuschlag II bessert seine momentan noch eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten. Stojen/ESV Mürzzuschlag II beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Wann bekommt der Gast die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Stojen/ESV Mürzzuschlag II gerät SV Hinterberg/Leoben II immer weiter in die Bredouille. Die Hintermannschaft von Hinterberg/Leoben II steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 26 Gegentore kassierte SV AT&S Hinterberg / Leoben II im Laufe der bisherigen Saison. SV Hinterberg/Leoben II musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Hinterberg/Leoben II insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten im Augenblick nicht optimal. Mit dem Gewinnen tut sich SV AT&S Hinterberg / Leoben II weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Samstag trifft Stojen/ESV Mürzzuschlag II auf TUS St. Stefan/L, SV Hinterberg/Leoben II spielt am selben Tag gegen SC Tragöß-St. Katharein.

Stojen/ESV Mürzzuschlag II: Georg Reisinger (K) - Lukas Leitner, Faton Sadiku, Mohammed Bara Alaabo, Fatlum Sadiku, Daniel Winter - Clemens Pink, Tobias Polleres, Florian Allmer - Liridon Avdiu, Ernst Maierhofer



Ersatzspieler: Elias Gruendler, Diart Gashi, Jakob Roßegger, Marcel Magritzer, Matthias Josef Moser, Elias Kräutler



Trainer: Christian Scheifinger

SV AT&S Hinterberg/Leoben II: Marcel Rois, Steven Felchlin, Thomas Hernegger, Dan-Rabbi Pongui-Boussoukou, Leon Oliver Knoll, Jakob Obenaus, Daniel Stocker (K), Felix Hammer, Noah Sencar, Aliullah Ahmadi, Jonas Bauer



Ersatzspieler: Leo Imafidon



Trainer: Josef Battisti Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz B: Stojen/ESV Mürzzuschlag II – SV AT&S Hinterberg / Leoben II, 4:1 (2:1)

85 Matthias Josef Moser 4:1

72 Matthias Josef Moser 3:1

43 Aliullah Ahmadi 2:1

34 Mohammed Bara Alaabo 2:0

27 Liridon Avdiu 1:0

