Stojen/ESV Mürzzuschlag II zerlegt St.Stefan auswärts mit 6:0

St. Stefan hat den Start ins neue Fußballjahr nach sieben Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:6-Niederlage gegen die Zweitvertretung von Stojen/ESV Mürzzuschlag verdaut werden. Stojen/ESV Mürzzuschlag II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen TUS St. Stefan einen klaren Erfolg.

Scheifinger Truppe zerlegt die Heimmannschaft förmlich

In der 35. Minute ging Stojen/ESV Mürzzuschlag II in Führung. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Marcell Wallner einen weiteren Treffer für den Gast. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Für das 3:0 von Stojen/ESV Mürzzuschlag II sorgte Mathias Prasch, der in Minute 69 zur Stelle war. Damit war der Wiederstand der Gastegeber förmlich und edgültig gebrochen.

Für das 4:0 sorgte die Gastmannschaft in Minute 75. Das 5:0 für Stojen/ESV Mürzzuschlag stellte Wallner per Elfmeter sicher. In der 90. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Auch in der Nachspielzeit kannte Stojen/ESV Mürzzuschlag II keine Gnade. Liridon Avdiu markierte den sechsten Treffer (93.). Stojen/ESV Mürzzuschlag II überrannte St. Stefan förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

TUS St. Stefan/L. befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Stojen/ESV Mürzzuschlag II weiter im Krisenmodus. Mit nur sechs Treffern stellt St. Stefan/L. den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Mur/Mürz B.

Stojen/ESV Mürzzuschlag II holte auswärts bisher nun drei Zähler. Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Stojen/ESV Mürzzuschlag II nun auf dem sechsten Platz steht. Stojen/ESV Mürzzuschlag II verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Nach der klaren Niederlage gegen Stojen/ESV Mürzzuschlag II ist TUS St. Stefan/L. weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mur/Mürz B.

Als Nächstes steht für St. Stefan/L. eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen SC Tragöß-St. Katharein. Stojen/ESV Mürzzuschlag II empfängt – ebenfalls am Sonntag – die Reserve von Kindberg-Mürzhofen.

St. Stefan/L.: Patrick Heschka - Mario Hebenstreit, Lukas Schober (K) - Marin Simic, Harald Halsegger, Dorian Stamenkovic, Dominik Lirsch, Sascha Piffer, Luca Waldböck - Markus Walcher, Thomas Etschmeyer



Ersatzspieler:



Trainer: Markus Walcher

Stojen/ESV Mürzzuschlag II: Stefan Pirker - Lukas Leitner (K), Diart Gashi, Fatlum Sadiku, Marcell Wallner, Elias Kräutler, Daniel Winter - Mathias Prasch, Matthias Josef Moser, Marcel Magritzer - Liridon Avdiu



Ersatzspieler: Georg Reisinger, Faton Sadiku, Mohammed Bara Alaabo, Harald Leitner, Elton Loshaj, Florian Allmer



Trainer: Christian Scheifinger Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz B: TUS St. Stefan/L. – Stojen/ESV Mürzzuschlag II, 0:6 (0:2)

93 Liridon Avdiu 0:6

90 Marcell Wallner 0:5

75 Matthias Josef Moser 0:4

69 Mathias Prasch 0:3

42 Marcell Wallner 0:2

35 Elias Kraeutler 0:1

