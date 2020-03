Interview & Wordrap: Eichberg-Spielertrainer Srdan Krpic steht Frage und Antwort!

Details Donnerstag, 12. März 2020 10:58

Der USV Alu Hofstätter Wirtschaft Eichberg war in der jüngeren Vergangenheit, mit der Ausnahme der Saisonen 16/17 und 17/18, fester Bestandteil in der 1. Klasse Ost A. Daran wird sich auch aktuell nichts ändern. Denn die Eichberger sind nach der Hinrunde mit 13 Punkten aus 13 Spielen, nur am 10. Tabellenplatz antreffbar. Was mit sich bringt, dass Alfred Schermann von Srdan Krpic, der als Spielertainer fungieret, abgelöst wurde. Damit soll gewährleistet sein, dass Eichberg wieder zurück in die Spur findet. Wichtig wird sein, dass man in der Rückrunde rasch wieder zum erforderlichen Rhythmus findet. Der war im Herbstfinish nicht mehr gegeben, wie nur 4 Zähler aus 7 Begegnungen bestätigen.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: USV Eichberg

Tabellenplatz: 10. 1. Klasse Ost A

Heimtabelle: 8.

Auswärtstabelle: 10.

geschossene Tore/Heim: 1,8

bekommene Tore/Heim: 2,4

geschossene Tore/Auswärts: 2,6

bekommene Tore/Auswärts: 5,1

Fairplaybewerb: 4.

erhaltene Karten: 2 gelb/rote Karte / 20 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Zsolt Balogh (13 Treffer)

Spielertrainer Srdan Krpic stellt sich den Fragen und dem Wordrap:

1. Wie zufriedenstellend ist der Herbstdurchgang verlaufen?

"Der Verein hat sich doch um einiges mehr vorgestellt, als es letztlich geworden ist. Aber anstatt eines Platzes im oberen Drittel, findet man sich in der unteren Tabellenhälfte wider. Demnach ist einiges Luft nach oben gegeben bzw. gilt es in der Rückrunde wieder näher an die Spitze heranzurücken."

2. Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"Mein Vorhaben ist es in die Mannschaft frischen Schwung bzw. neue Ideen reinzubringen. Vor allem die Defensive gilt es wieder auf Vordermann zu bringen. Sind wir doch mit 48 Treffern, das Team, das die Wertung der erhaltenen Toren anführt."

3. Ist es zu Kaderveränderungen gekommen bzw. wie ist die Vorbereitung bislang verlaufen?

"Es ist zu geringfügigen Kaderveränderungen gekommen. Die Mannschaft hat bislang fünf Testspiele in den Beinen: Oberschützen (2.Kl./2:1), St. Lorenzen/W. (GLO/0:5), St. Jakob/W. (GLO/4:3), St. Marein/Graz (GLM/0:3) und Grafendorf (GLO/0:13)."

4. Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Eine Prognose ist aufgrund der engen Punkteabstände soweit nicht machbar bzw. gibt es wohl zumindest vier Titelanwärter."

5. Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"Ein gesicherter Mittelfeldplatz sollte in der Endabrechnung schon herausschauen."

Testspiel:

Samstag, 14. März, 14:00 Uhr (in Eichberg)

Eichberg - Mönichkirchen (2.Kl.)

Wordrap:

… USV Eichberg: familiäres Umfeld

… mein Lieblingskicker ist: Dusan Tadic

… Hobbys neben Fußball: Fußball über alles

… Österreich wird bei der EURO 2020: ins Viertelfinale kommen

... Ligaportal.at: tolle Informations-Plattform

… Salzburg oder LASK: LASK

… Sturm oder GAK: Sturm

… Videoassistent: tolle Einrichtung

... soziale Netzwerke: Produkt der heutigen Zeit

… bevorzugte Musik: Balkan-Musik

… Lieblingsreiseziel: U.S.A.

… Frauen-Fußball: kein Freund davon

… Gänsehaut bekomme ich: wenn meine Söhne erfolgreich sind

