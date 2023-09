Hofer mit Hattrick - Miesenbach vergibt eine 3:1 Führung

Details Samstag, 23. September 2023 00:54

Im Spiel von UFC Miesenbach gegen die Zweitvertretung von SG Dechantskirchen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Dechantskirchen II erwies sich gegen Miesenbach als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Patrick Hofer hatte da nämlich was dagegen.

Zur Pause führte der Gast mit 1:0 durch ein Hofer-Tor

Man sah einen guter Start der Heimmannschaft - in den ersten 10 Minuten zwei Alutreffer durch einen Köpfler nach Eckball von Christoph Zink an die Latte und dann ein Distanzschuss von Manuel Posch ebenfalls ans Gehäuse.

Danach fiel der Gastgeber zurück und Dechantskirchen kam zu Chancen. Bei den Lattentreffern schafften die Gäste dann nach einer Ecke den Anschluss und köpften auch auf die Latte. Das 1:0 für die Gäste fiel nach einem Stellungsfehler in der Innenverteidigung. Patrick Hofer nutzte die Chance für SG Dechantskirchen II und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz - er lief allein aufs Tor und schob ein. So führte der Gast zur Pause in Miesenbach.

Doppelschlag nach der Pause und am Ende 3:3

Die Gastgeber starteten mit zwei Toren in die zweite Halbzeit und konnten durch einen Doppelschlag in Minute 46 und 47 durch Mario Mauerbauer und Stefan Brandtner schnell auf 2:1 stellen. Zwei lange Bälle und zwei Mal gut verwertet. Es schien alles auf Schiene, doch fiel die Höller - Truppe spielerisch wieder zurück.

Markus Sorger schoss die Kugel zum 3:1 für Miesenbach nach einem langen Pass über die Linie (77.). Es sollte eigentlich alles entschieden sein, doch erzielte nun Dechantskirchen im Konter das 3:2 - erneut durch Patrick Hofer. In der Nachspielzeit dann ein Freistoß, Gestocher im Strafraum und 3:3 - wiederum durch Hofer. Anschließend passierte nichts mehr. Am Ende stand es zwischen UFC Miesenbach und SG Dechantskirchen II pari.

So steht es um die beiden Teams

Miesenbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. UFC Miesenbach hat bisher alle sieben Punkte zuhause geholt. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Dechantskirchen II – Miesenbach bleibt weiter unten drin. Die bisherige Saisonbilanz von UFC Miesenbach bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen durchwachsen. Nur einmal ging Miesenbach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SG Dechantskirchen II holte auswärts bisher nur einen Zähler. Wann findet SG Dechantskirchen II die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen UFC Miesenbach setzte es eine neuerliche Pleite, womit Dechantskirchen II im Klassement weiter abrutschte. Die Abwehr, die bis dato 29 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das augenblickliche Abschneiden von Dechantskirchen II in dieser Saison.

Am kommenden Samstag trifft Miesenbach auf die Reserve von TuS SPITZER ENGINEERING Vorau, SG Dechantskirchen II spielt tags zuvor gegen SV Buch/St. Magdalena.

Miesenbach: Martin Gaulhofer, Christoph Zink, Markus Sorger, Mario Mauerbauer, Rene Paunger, Manuel Posch, Florian Schneeflock (K), Armin Goldgruber, Georg Schneeflock, Lorenz Hofbauer, Stefan Brandtner



Ersatzspieler: Stefan Sorger, Kenan Yavuzay, Matthias Mayerhofer, Johannes Narnhofer, Michael Schwarz, Emanuel Höller , BEd



Trainer: Emanuel Höller

Dechantskirchen: Bastian-Christoph Prenner, Andreas Kogler, Dominik Putz, Marco Glatz, Fabian Salmhofer, Thomas Zinggl, Alexander Zinggl , Gabriel Maierhofer, Patrick Hofer, Manuel Weghofer (K), Matthias Kaltenbacher



Ersatzspieler: Marcel Kaltenbacher, Fabian Kogler, Alexander Fellinger, Simon Pfleger, Andreas Wels, Gregor Ringhofer



Trainer: Dominik Putz Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: UFC Miesenbach – SG Dechantskirchen II, 3:3 (0:1)

90 Patrick Hofer 3:3

79 Patrick Hofer 3:2

77 Markus Sorger 3:1

47 Stefan Brandtner 2:1

46 Mario Mauerbauer 1:1

36 Patrick Hofer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.