SV Buch gewinnt auswärts mit 11:0 - Kirchsteiger trifft vier mal

Details Sonntag, 17. September 2023 00:47

Die Zweitvertretung von SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg präsentierte sich gegen SV Buch/St. Magdalena in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 0:11. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Buch/St. Magdalena wurde der Favoritenrolle gerecht, dass man den Gegner jedoch so filetieren würde, damit hat wohl niemand gerechnet.

Buch kennt keine Gnade und führt zur Pause mit 6:0

Die SG Kaindorf/Sonnhofen/Schönegg geriet schon in der zehnten Minute durch einen Elfmeter von Dominic Kirchsteiger in Rückstand, als Dominic Kirchsteiger das schnelle 1:0 für Buch/St. Magdalena erzielte. Bereits in der elften Minute erhöhte Lukas Hammerl den Vorsprung von SV Buch/St. Magdalena.

In der 19. Minute legte Julian Keller mit einem Weitschuss zum 3:0 zugunsten der Gäste nach. Doppelpack für Buch/St. Magdalena: Nach seinem zweiten Tor (26.) markierte Kirchsteiger wenig später seinen dritten Treffer (32.). Das war dann ein Hattrick und somit stand es 0:5.

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Hammerl seine Chance und köpfelte das 6:0 (45.) für Buch. Die Pausenführung von SV Buch/St. Magdalena fiel deutlich wie verdient aus - man hatte tatsächlich noch mehr Chancen und man sah Einbahnstraßenfußball.

Am Ende stand es 11:0 für die Prem Truppe

Krisztian Kottan schraubte das Ergebnis in der 60. Minute mit dem 7:0 für Buch/St. Magdalena in die Höhe. Der achte Streich von Buch/St. Magdalena war Maximilian Prem mit einem Freistoß vorbehalten (81.). Es folgte das fünfte Tor von Kapitän Kirchsteiger zum 9:0 und zwei weitere Tore durch Jakob Schoengrundner und Luka Brzin zum Enstand von 0:11.

Das einseitige Toreschießen endete schließlich mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters. SV Buch/St. Magdalena ließ dabei keine Gelegenheit aus, SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg II vorzuführen, und nahm einen zweistelligen Sieg mit nach Hause.

So steht es um die beiden Teams

Kaindorf/Sonnhofen/Schönegg II bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Ost A. Neben den Gastgebern gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Die Offensive des Schlusslichts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sieben geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Der Sieg über Kaindorf/Sonnhofen/Schönegg II, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Buch/St. Magdalena von Höherem träumen. Die Angriffsreihe von Buch lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die mittlerweile zwanzig geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Buch/St. Magdalena.

Nächster Prüfstein für SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg II ist die Reserve von TUS Greinbach (Samstag, 20:15 Uhr). SV Buch/St. Magdalena misst sich am selben Tag mit Saifenboden/Pöllau II (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Philipp Prem - Trainer SV Buch

"Pauschallob an die Mannschaft, sie haben sich mit einer sehr guten Leistung toremässig belohnt - besonders hervorzuheben ist unser Kapitän Schneckerl, der ein Vorbild für unsere jugend ist und alle Tugenden eines Kapitäns vorlebt - jetzt gilt es sich wieder auf den nächsten Aufgaben konzentriert vorzubereiten. Wir wünschen unseres Fans ein schönes Wochenende."

Schönegg: Maximilian Feiner - Kevin Kranixfeld, Nino Diabel, Markus Suppaner, Hannes Rechberger (K) - Thomas Paar, Philipp Kielnhofer, Michael Lebenbauer, Manuel Bauernhofer - Patrick Günther Kernbichler, Patrick Kielnhofer



Ersatzspieler: Jonas Schiller, Nico Schrank, Marco Schneider, Jonathan Schlagbauer, Matias Kielnhofer, Tristan Horvath



Trainer: Stefan Käfer

Buch/St.Magdalena: Jürgen Brünner, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Roland Nemeth, Julian Keller, Lukas Hammerl, Elias Mauerhofer, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Michael Matejka, Dominic Kirchsteiger (K)



Ersatzspieler: Maximilian Mauerhofer, Jakob Schöngrundner, Stephan Nöhrer, Kevin Buswald, Maximilian Prem, Krisztian Kottan



Trainer: Philipp Prem Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg II – SV Buch/St. Magdalena, 0:11 (0:6)

89 Luka Brzin 0:11

87 Jakob Schoengrundner 0:10

85 Dominic Kirchsteiger 0:9

81 Maximilian Prem 0:8

60 Krisztian Kottan 0:7

45 Lukas Hammerl 0:6

32 Dominic Kirchsteiger 0:5

26 Dominic Kirchsteiger 0:4

19 Julian Keller 0:3

11 Lukas Hammerl 0:2

10 Dominic Kirchsteiger 0:1

