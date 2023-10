Derler untermauert Heimstärke von Saifenboden/Pöllau II - 2:0 gegen Greinbach

Details Samstag, 30. September 2023 22:59

Die Zweitvertretung von TUS Greinbach kehrte vom Auswärtsspiel gegen die Reserve von Saifenboden/Pöllau mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 0:2. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Saifenboden/Pöllau II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck, obwohl der Gast eifrig mitspielte, aber kein Tor erzielen konnte.

Derler bringt die Hausherren mit 1:0 in Führung

Christoph Derler brachte sein Team in der elften Minute nach vorn. TUS Greinbach II brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Saifenboden/Pöllau II hatte bis zur Pause Bestand.

Tor, Toor, Tooor für Saifenboden/Pöllau II zum 1:0 Torschütze Christoph Derler. Eckball von Edi Movsesyan kommt perfekt und Derler muss aus 5 Metern nur mehr einköpfen ML19, Ticker-Reporter

Pöllau spielet von hinten heraus und hatte mehr Ballbesitz. Vorne kamen sie aber nicht wirklich gefährlich vors Tor und nur durch einen Eckball konnten sie in Führung gehen. Greinbach II steht hinten super kompakt, aber auch bei ihnen fehlte es vorne an Torgefährlichkeit. Bisher also ausgeglichen und es war noch alles in den weiteren 45 Minuten möglich. TUS Greinbach II brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Saifenboden/Pöllau II hatte bis zur Pause Bestand.

Nach der Pause hatten beide Teams hochkarätige Chancen. Jedoch zeigten die Keeper Lorenz Koller und Seyed Hashemizadeh ausgezeichnete Leistungen in diesem Match und konnten so weitere Tore verhindern.

Mit dem 2:0 sicherte Derler Saifenboden/Pöllau II nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (80.) mit einem platzierten Freistoss.

Am Schluss fuhr Saifenboden/Pöllau II gegen TUS Greinbach II auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Fazit unseres Ligaportal - Livereporters:

Pöllau II gewinnt gegen die zweite Mannschaft von Greinbach mit 2:0. Nachdem die Hausherren am Anfang dominiert haben und nach 10 Minuten durch einen Eckball in Führung gingen, wurde Greinbach besser und das Spiel war ausgeglichen. Bis zum 2:0 war Greinbach deutlich stärker und hätte sich den Ausgleich verdient gehabt, aber nichts ging rein und dadurch konnte Pöllau das Spiel für sich entscheiden. ML19, Ticker-Reporter

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Saifenboden/Pöllau II. Man ist seit drei Spielen unbezwungen.

TUS Greinbach II holte auswärts bisher drei Zähler. Insbesondere an vorderster Front kommt TUS Greinbach II nicht zur Entfaltung, sodass nur 13 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Die Lage von TUS Greinbach II bleibt angespannt. Gegen Saifenboden/Pöllau II musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Saifenboden/Pöllau II in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Durch diese Niederlage fällt TUS Greinbach II in der Tabelle auf Platz acht zurück.

Nächster Prüfstein für Saifenboden/Pöllau II ist auf gegnerischer Anlage SV Putz Möbel Neudau (Samstag, 18:30 Uhr). TUS Greinbach II misst sich am gleichen Tag mit SG Dechantskirchen II.

Saifenboden/Pöllau II: Lorenz Koller, Michael Prasch, Christoph Derler, Samuel David Oprea, Julian Goger, Oliver Muhr, Edmond Movsesyan, Georg Wiesenhofer (K), Martik Barbaryan, Alex Hofer, Manuel Heschl



Ersatzspieler: Lukas Oprea, Jonas Baumgartner, Julian Felix Nussgraber, David Derler



Trainer: Florian Josef Katzlinger

Greinbach: Seyed Emad Hashemizadeh, Markus Reiterer, Thomas Hierzer, Michael Müller, Lukas Kneißl, Maximilian Grabner, Matyas Varga, Benjamin Zisser, Nico Gigl, Andreas Gruber (K), Lukas Roland



Ersatzspieler: Maximilian Zisser, Christoph Sommer, Christoph Paar



Trainer: Herfried Sabitzer Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: Saifenboden/Pöllau II – TUS Greinbach II, 2:0 (1:0)

80 Christoph Derler 2:0

11 Christoph Derler 1:0

