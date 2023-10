Vornholz kassiert deutliche Niederlage - Miesenbach gewinnt mit 3:0

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 14:42

UFC Miesenbach kam gegen USC Vornholz zu einem klaren 3:0-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Miesenbach wusste zu überraschen und holte einen klaren Heimsieg vor 120 Zuschauern.

In der ersten Halbzeit fielen keine Treffer

Beide Teams hatten ihre Gelegenheiten - was zählbares resultierte daraus jedoch nicht. Miesenbach vergab in der 24.Minute eine riesige Chance, als Manuel Posch den Ball alleine vor Keeper Mark Nemeth nicht im Tor unterbringen konnte. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Nach der Pause legte die Höller Truppe los

Christoph Zink brachte UFC Miesenbach in der 49. Minuteper Kopf in Front. Markus Friess erhöhte für den Gastgeber auf 2:0 (52.).

Tor, Toor, Tooor für UFC Miesenbach zum 2:0 und zack: herrlich kombiniert von RP 9 auf Magic Fries und er magict in rein Dp7, Ticker-Reporter

Binnen drei Minuten hatte man somit für klare Verhältnisse gesorgt. Vornholz machte nun auf und Miesenbach kam zu Kontergelegenheiten.

Lorenz Hofbauer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Miesenbach (84.).

Tor, Toor, Tooor für UFC Miesenbach zum 3:0 da kommt hofi. Azubi setzt sich herrlich durch, irgendwie kommt der Ball auf Hofi der setzt sich durch und schweißt das Ding ein Dp7, Ticker-Reporter

Letzten Endes holte UFC Miesenbach gegen Vornholz drei Zähler.

So steht es um die beiden Teams

Miesenbach ist nun auf Platz sechs. UFC Miesenbach ist seit vier Spielen unbezwungen.

USC Vornholz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Vornholz die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Miesenbach gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Defensive von USC Vornholz muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 35-mal war dies der Fall. Die Not der Gäste wird immer größer. Gegen UFC Miesenbach verlor Vornholz bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Nächster Prüfstein für Miesenbach ist die Reserve von UFC Wenigzell-Waldbach (Samstag, 15:00 Uhr). USC Vornholz misst sich am selben Tag mit SV Buch/St. Magdalena (14:00 Uhr).

Miesenbach: Martin Gaulhofer (K), Christoph Zink, Markus Sorger, Markus Friess, Mario Mauerbauer, Rene Paunger, Manuel Posch, Michael Schwarz, Georg Schneeflock, Lorenz Hofbauer, Stefan Brandtner



Ersatzspieler: Christian Schweiger, Matthias Mayerhofer, Johannes Narnhofer, Armin Goldgruber, Manuel Kerschenbauer, Lukas Reitbauer



Trainer: Emanuel Höller , BEd

Vornholz: Mark Nemeth - Peter Doma, Lukas Hinterleitner, Daniel Szakacs - Thomas Putz, Christian Glatz, Daniel Kager - Dominik Holzer (K), Lukas Holzer, Markus Kaiser, Alen Csizmadia



Ersatzspieler: Moritz Reiterer, Rene Rechberger, Jonas Arzberger, Julian Gremsl, Jakob Alois Schwengerer, Noel Hirzabauer



Trainer: Roland Lechner Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: UFC Miesenbach – USC Vornholz, 3:0 (0:0)

84 Lorenz Hofbauer 3:0

52 Markus Friess 2:0

49 Christoph Zink 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.