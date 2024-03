USV Dienersdorf gewinnt hoch bei SV Neudau - Herbstmeister läuft zu Hause in ein Debakel

Details Sonntag, 17. März 2024 12:45

SV Putz Möbel Neudau ging mit 0:4 gegen USV Dienersdorf RB Loidl unter und büßte damit die Tabellenführung ein. Im Hinspiel hatte USV Dienersdorf SV Neudau in die Schranken gewiesen und mit 5:2 gesiegt.

Die Gäste überrollten den Herbstmeister und feierten danach den überraschenden Sieg

Dienersdorf kam wacher aus der Winterpause

Es schüttete wie aus Kübeln in Neudau - das Spiel plätscherte aber nicht dahin. Dienersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christoph Leitenbauer traf in der sechsten Minute per Freistoß zur frühen Führung. Der Gast wollte dem Herbstmeister an diesem Tag seine Grenzen aufzeigen. Nur kurze Augenblicke später bewahrte Balint Haiszan sein Team vor dem 0:2 mit einem großartigen Reflex, der zu einem Corner führte.

Nach einer halben Stunde musste dann der Neudauer Heger vom Platz und wurde durch Marcel Himmler ersetzt. In der 35. Minute erhöhte Georg Schantl auf 2:0 für die Gäste.

Tor, Toor, Tooor für USV Dienersdorf RB Loidl zum 0:2 Schöne Kombination - Hammer Patrick mit einem Lochpass auf Schweighofer Andi und dieser spielt für Schantl Georg auf, der nur noch ins leere Tor schießen muss RoteMartin, Ticker-Reporter

Mit der Führung für USV Dienersdorf RB Loidl ging es in die Halbzeitpause.

Am Ende setzte es ein Debakel für den Herbstmeister

Gerhard Schreiner gelang ein Doppelpack (70./80.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Zunächst überlupfte er den Keeper der Gastgeber, dann wurde er zum Endstand von Schweighofer optimal angespielt.

Ein starker Auftritt ermöglichte USV Dienersdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Putz Möbel Neudau.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Offensiv sticht Dienersdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 41 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei USV Dienersdorf RB Loidl noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich - da ist aber viel Bilanz vom Herbst inkludiert - es scheint so, als ob die Mannschaft gut in die Rückrunde starten würde.

USV Dienersdorf machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein. Eine Prognose über Neudau abzugeben, ist relativ einfach: man darf davon ausgehen, dass das Team nach diesem Dämpfer wieder zu alten Tugenden finden wird.





Es wird spannend in der Liga - wir berichten!

SV Neudau ist am Samstag auf Stippvisite bei USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg. Dienersdorf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 30.03.2024, bei der Reserve von SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg an.

Stimme zum Spiel

Christoph Hammer - Trainer Dienersdorf

"Mit dem frühen Tor sind wir in der 1. Halbzeit weiterhin sehr druckvoll geblieben und haben wenig Torchancen zugelassen. Anfang 2. Halbzeit hatte Neudau mehr vom Spiel, jedoch war mit dem 3:0 dann die Messe gelesen. Insgesamt für mich ein verdienter Sieg."

SV PUTZ Möbel Neudau: Balint Haiszan, Tornike Demetrashvili, Jan Ifkowitsch, David Drozdik, Michael Heger (K), Henri Gashi, Alexander Heger, Oliver Pieber, Rajmund Nemeth, Dominik Vögl, Martin Schalk



Ersatzspieler: David Knöbl, Patrick Günther Kernbichler, Marcel Himmler, Lasha Tsitskishvili, Eric Resch, Julian Schlaffer



Trainer: Janos Glemba

Dienersdorf: Andreas Käfer, Lukas Berner, Gerhard Schreiner, Justin Rosenberger, Patrick Hammer, Markus Schweighofer, Christoph Hammer, Andreas Schweighofer, Christoph Leitenbauer (K), Georg Schantl, Patrick Gutmann



Ersatzspieler: Kevin Schwarz, Andreas Gußmack, Andreas Mauerbauer, Robert Prenrecaj, Matthias Feichtinger, Stefan Jagerhofer



Trainer: Mag. Christoph Hammer Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: SV Putz Möbel Neudau – USV Dienersdorf RB Loidl, 0:4 (0:2)

80 Gerhard Schreiner 0:4

70 Gerhard Schreiner 0:3

35 Georg Schantl 0:2

6 Christoph Leitenbauer 0:1

