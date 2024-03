USV Eichberg spielt remis - Greinbacher Keeper Hashemizadeh überragend!

Details Montag, 18. März 2024 15:43

Im Spiel TUS Greinbach II gegen USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg trennten sich die Gegner mit einem 1:1-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte USV Eichberg einen 2:0-Sieg gefeiert.

Eichberg zeigte am Wochenende viel Moral und holte einen Punkt auswärts

Blitzstart der Sabitzer Elf - schnell führte man mit 1:0

Die Zweitvertretung von TUS Greinbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung.

Tor, Toor, Tooor für TUS Greinbach II zum 1:0 durch 10 Maxi Grabner. Super durchgesteckt von Roli auf Grabner, der eiskalt den Ball am Tormann ins lange Eck vorbei schiebt ML19, Ticker-Reporter

Nun startete der Gast ein offensives Feuerwerk und kam in der 1. Halbzeit zu guten Gelegenheiten. Leotrim Avdyli und Christoph Kröpfl scheiterten jedoch mehrfach an sich selbst oder an Keeper Hashemizadeh. Den letzten Höhepunkt vor der Pause lieferte dann Grabner mit einem Freistoß auf das Tor der Gäste.

Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Perfekter Start der Gäste in die 2. Halbzeit

In der 46. Minute erzielte Eichberg den Ausgleich. Viktor Markus schlenzte den Ball vorbei am bis dahin überragenden Greinbacher Keeper. Nunmehr erhöhte der Gast weiter den Druck und kam zu weiteren Möglichkeiten.

Wahnsinnsfreistoß von Viktor Markus. Aus 30 Metern seitlich vom Tor trifft er den Ball perfekt mit 120km/h auf die Latte. Emad konnte nur mehr hinterherschauen ML19, Ticker-Reporter

Lukas Roland wurde zehn Minuten vor dem Abpfiff dann fast zum Matchwinner der Gastgeber, jedoch konnte er in aussichtsreicher Position den Ball nicht an Goalie Wiedner vorbei schieben. Augenblicke später traf dann Lechner an die Stange, umspielte in der Folge den Greinbacher Keeper und schob den Ball in Richtung Tor. Zisser rettete auf der Linie und es blieb beim 1:1 Zwischenstand.

Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. TUS Greinbach II und USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg spielten unentschieden.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

TUS Greinbach II führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die junge Mannschaft verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Mit dem Gewinnen klappt es in den letzten Runden nicht, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

USV Eichberg bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Gewinnen hatte bei Eichberg zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt ebenfalls bereits fünf Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für TUS Greinbach II ist UFC Miesenbach (Samstag, 15:30 Uhr). USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg misst sich am selben Tag mit SV Putz Möbel Neudau (15:00 Uhr).

Greinbach: Seyed Emad Hashemizadeh - Markus Reiterer, Michael Müller, Benjamin Zisser, Andreas Gruber (K), Francesco Zimbru, Maximilian Zisser - Maximilian Grabner, Nico Gigl, Lukas Roland, Yaroslav Korytin -



Ersatzspieler: Dominik Lind, Vladislav Dorogan



Trainer: Herfried Sabitzer

USV Wirtschaft Eichberg: Eric Wiedner - Stefan Hofstätter, Maximilian Putz, Ismail Telci, Benjamin Zsifkovits - Blend Selimi, Leotrim Avdyli, Daniel Koller (K) - Viktor Markus, Philipp Josef Lechner, Christoph Kröpfl



Ersatzspieler: Wilfried Wiedner, Zsolt Balogh, Devran Demirbas, Robert Mugitsch



Trainer: Zsolt Balogh Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: TUS Greinbach II – USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg, 1:1 (1:0)

46 Viktor Markus 1:1

4 Maximilian Grabner 1:0

