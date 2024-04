Erfolgsserie von Buch/St. Magdalena setzt sich gegen SV Neudau fort - 3:2 im Derby vor 230 Zuschauern

Details Sonntag, 07. April 2024 22:10

Buch/St. Magdalena und SV Neudau lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. SV Putz Möbel Neudau war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit den Gästen einen knappen 3:2-Sieger.

3:2 im Derby und weiterhin in der Erfolgsspur! Frühes Tor und dann der Ausgleich in der 1.Halbzeit Das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem SV Buch/St. Magdalena und dem SV Putz Möbel Neudau begann fulminant. Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, da setzte Buch/St. Magdalena mit einem frühen Tor den ersten Höhepunkt. Lukas Hammerl war vor 230 Zuschauern mit der 1:0 Führung zur Stelle (3.) Die tolle Stimmung war trotz des abgeschwächten Hypes durch Neudaus jüngsten Punktverluste auf beiden Seiten spürbar. In der 16. Minute kam Neudau zu einem Freistoß an der Sechzehnerkante, der jedoch über das Tor flog. Buch/St. Magdalena blieb gefährlich, besonders durch Maxi Prem, dessen Schuss abgeprallt wurde, aber von einem Neudauer Spieler abgewehrt wurde. Doch dann der Ausgleich: In der 24. Minute nutzte Henri Gashi einen Fehler in der Bucher Abwehr aus und bezwang Torhüter Jürgen Brünner zum 1:1. Die erste Halbzeit endete somit mit einem ausgeglichenen Spielstand. Drei weitere Treffer nach der Pause - am Ende gewinnt Buch Nach der Pause ging es hitzig weiter. In der 52. Minute erhielt Buch/St. Magdalena-Trainer Philipp Prem eine gelbe Karte, gefolgt von weiteren Verwarnungen auf beiden Seiten. Eine entscheidende Wendung brachte die 56. Minute, als Jürgen Brünner nach wiederholter Kritik an den Schiedsrichterentscheidungen die Gelb-Rote Karte sah. In der Folgezeit gab es zahlreiche Wechsel und weitere gelbe Karten. Buch/St. Magdalena gelang in der 79. Minute durch den eingewchselten Kölbl ein spektakuläres Tor aus 25 Metern, das die Heimfans zu einer Pyroshow animierte: Neuer Spielstand: 2:1! Die Schlussminuten brachten noch einmal Spannung pur. Kurz vor Schluss traf Julian Keller für SV Buch/St. Magdalena (95.) Tor, Toor, Tooor für SV Buch/St. Magdalena zum 3:1 durch Keller, der allein auf den Keeper zuläuft und ihn eiskalt verlädt Julian Spörk, Ticker-Reporter Am Ende der Nachspielzeit (97.) gelang David Drozdik der Anschlusstreffer für SV Putz Möbel Neudau. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für Buch/St. Magdalena. Auch aufgrund hitziger Momente bot das Derby den Zuschauern ein mitreißendes Fußballerlebnis.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

Wer soll Buch noch stoppen? Der Tabellenprimus verbuchte gegen SV Putz Möbel Neudau die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Ost A weiter an. Nur dreimal gab sich das Team bisher geschlagen. Buch/St. Magdalena scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Bei SV Neudau präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (51). Trotz der Schlappe behält SV Putz Möbel Neudau den fünften Tabellenplatz bei. Neun Siege und sieben Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Neudau. Die Leistungskurve von SV Putz Möbel Neudau zeigt momentan nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

SV Buch/St. Magdalena hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 21.04.2024 gegen die Reserve von SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg. Am Samstag empfängt SV Putz Möbel Neudau die Zweitvertretung von TUS Greinbach.

Stimme zum Spiel

Roland Kaiser - SV Buch

"Es war ein absolut tolles Derby vor vielen Zuschauern und die Spannung lag permanent in der Luft! Der frühe Führungstreffer hat uns sehr gut getan. Es war ein Arbeitssieg und für mich war der auch verdient!"

Aufstellungen:

Buch/St.Magdalena: Jürgen Brünner, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Roland Nemeth, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Dominic Kirchsteiger (K), Maximilian Prem, Krisztian Kottan

Ersatzspieler: Istvan Papp, Julian Keller, Marcel Kölbl, Stephan Nöhrer, Michael Matejka

Trainer: Philipp Prem

SV PUTZ Möbel Neudau: Balint Haiszan, Christoph Himmler, Tornike Demetrashvili, Jan Ifkowitsch, David Drozdik, Henri Gashi, Marcel Himmler, Dominik Vögl, Martin Schalk, Julian Schlaffer (K), Oliver Pieber

Ersatzspieler: David Knöbl, Lasha Tsitskishvili, Tobias Schuch, Benjamin Langmann, Patrick Günther Kernbichler

Trainer: Janos Glemba Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: SV Buch/St. Magdalena – SV Putz Möbel Neudau, 3:2 (1:1)

97 David Drozdik 3:2

95 Julian Keller 3:1

80 Marcel Koelbl 2:1

25 Henri Gashi 1:1

3 Lukas Hammerl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.