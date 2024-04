USV Eichberg triumphiert mit überzeugender Leistung gegen Saifenboden/Pöllau II

Details Sonntag, 14. April 2024 18:55

In einem mit Spannung erwarteten Spiel in der 1. Klasse Oststeiermark trafen Saifenboden/Pöllau II und der USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg aufeinander. Die Zuschauer waren gespannt auf ein intensives Duell zwischen den beiden Teams, die beide hoch in der Tabelle platziert sind. Für Saifenboden/Pöllau II schien Eichberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 1:0 auf das Konto von USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg gegangen.

Zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:0

Das Spiel begann intensiv, mit beiden Mannschaften, die von Anfang an versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. Bereits in der 1. Minute brachte Lechner die Gäste aus Eichberg in Führung, als er nach einer präzisen Ecke mit einem kraftvollen Kopfball das Tor traf. Die Abwehr war chancenlos gegen diesen gut platzierten Ball, und der Torhüter hatte ebenso keine Möglichkeit, den Treffer zu verhindern.

Trotz des frühen Rückstands kämpfte Saifenboden/Pöllau II weiterhin hart und versuchte, eine Antwort zu finden. Doch in der 16. Minute erhöhte der USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg seine Führung auf 2:0. Ein präziser Angriff durch das Mittelfeld führte zu einem schnellen Pass in den Strafraum, wo Christoph Kröpfl mit einem platzierten Schuss das Netz traf.

Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 2:0 zugunsten des USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg.

Endgültige Entscheidung kurz nach Wiederbeginn

In der zweiten Halbzeit setzte der USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg seine überzeugende Leistung fort und erhöhte in der 48. Minute auf 3:0. Ein schneller Konterangriff brachte den Ball in den Strafraum von Saifenboden/Pöllau II, wo erneut Kröpfl mit einem präzisen Schuss ins untere Eck das dritte Tor des Spiels erzielte.

Trotz des Rückstands versuchte Saifenboden/Pöllau II verzweifelt, eine Aufholjagd zu starten, aber die solide Verteidigung und das effektive Spiel des USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg ließen nur wenig Raum für Chancen.

Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten änderte sich das Ergebnis nicht, und das Spiel endete mit einem klaren Sieg von 3:0 für den USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es in die nächste Woche

Zehn Siege und sieben Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Saifenboden/Pöllau II. Gegen USV Eichberg kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit nur 20 Gegentoren hat Eichberg die beste Defensive der 1. Klasse Ost A. Die Saisonbilanz von USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und drei Unentschieden büßte USV Eichberg lediglich drei Niederlagen ein. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Eichberg aber auch nur sieben Zähler.

USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg ist jetzt mit 30 Zählern punktgleich mit Saifenboden/Pöllau II und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 34:20 auf dem vierten Platz.

Nächster Prüfstein für Saifenboden/Pöllau II ist UFC Miesenbach (Samstag, 19:00 Uhr). USV Eichberg misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von SG Dechantskirchen (16:00 Uhr).

Aufstellungen: Saifenboden/Pöllau II: Adrian Krasniqi, Christoph Derler, Samuel David Oprea, Julian Goger, Oliver Muhr (K), Edmond Movsesyan, Jonas Baumgartner, Martik Barbaryan, Alex Hofer, Manuel Heschl, David Derler



Ersatzspieler: Markus Herbert Hofstättler



Trainer: Florian Josef Katzlinger

USV Wirtschaft Eichberg: Eric Wiedner - Maximilian Putz, Ismail Telci, Benjamin Zsifkovits, Robert Mugitsch - Blend Selimi, Leotrim Avdyli, Daniel Koller (K) - Viktor Markus, Philipp Josef Lechner, Christoph Kröpfl



Ersatzspieler: Wilfried Wiedner, Stefan Hofstätter, Zsolt Balogh, Kevin Hammerl, Devran Demirbas



Trainer: Zsolt Balogh

1. Klasse Ost A: Saifenboden/Pöllau II – USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg, 0:3 (0:2)

46 Christoph Kröpfl 0:3

16 Christoph Kröpfl 0:2

1 Philipp Lechner

0:1

