Greinbach Reserve dreht das Spiel gegen Neudau und gewinnt mit 4:2

Durch ein 4:2 holte sich die Zweitvertretung von TUS Greinbach drei Punkte bei SV Neudau. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: TUS Greinbach II hatte einen klaren 7:1-Sieg gefeiert.

Zur Pause führte der Gastgeber mit 2:0

Das spannungsgeladene Duell zwischen dem SV Putz Möbel Neudau und dem TUS Greinbach II lieferte den Zuschauern ein wahres Fußballspektakel. Von Anfang an war das Spiel geprägt von Intensität und Tempo.

Der SV Putz Möbel Neudau begann stark und setzte Greinbach früh unter Druck. In der 31. Minute gelang es Rajmund Nemeth, nach einem hohen Freistoß per präzisem Kopfball zum 1:0 für Neudau zu verwandeln. Die Gastgeber waren weiterhin tonangebend und erhöhten in der 29. Minute durch einen souverän verwandelten Elfmeter von David Drozdik auf 2:0.

Die erste Halbzeit endete mit einer klaren Führung für Neudau, doch das Blatt sollte sich in der zweiten Hälfte wenden. Greinbach kam mit neuer Energie aus der Kabine und setzte die Gastgeber unter Druck.

Nach Wiederbeginn drehte der Gast das Spiel und holte drei Auswärtspunkte

In der 64. Minute gelang Matyas Varga der Anschlusstreffer für Greinbach, nachdem er einen präzisen Pass von Christoph Paar verwertete.

Das Spiel nahm eine dramatische Wendung, als Maxi Grabner in der 67. Minute einen Alleingang startete und den Ball zum Ausgleich ins Netz schoss. Nur eine Minute später war erneut der Gast am Zug, als Matyas Varga nach einem geschickten Dribbling das 3:2 erzielte.

Neudau kämpfte verzweifelt um den Ausgleich, doch Greinbach ließ sich nicht beirren und kam zu weiteren Möglichkeiten.

Super Flanke vom Paar auf Zarnhofer, aber sein Volley mit links fliegt übers Fangnetz ML19, Ticker-Reporter

In der 82. Minute gelang Christoph Paar nach einem Eckball das 4:2 für Greinbach.

Das Spiel zeigte den Kampfgeist von Greinbach, die eine beeindruckende Aufholjagd hinlegten und Neudau keine Chance ließen. Die Zeichen standen auf Sieg für SV Putz Möbel Neudau, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Bei SV Neudau präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). Mit 27 gesammelten Zählern hat man den sechsten Platz im Klassement inne. In dieser Saison sammelte SV Neudau bisher neun Siege und kassierte acht Niederlagen. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier wird SV Putz Möbel Neudau nach unten durchgereicht.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von TUS Greinbach II aus und brachte eine Verbesserung auf Platz acht ein. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte TUS Greinbach II endlich wieder einmal drei Punkte.

Am Samstag empfängt SV Neudau USV RB Gaugl Hofkirchen. In zwei Wochen trifft TUS Greinbach II auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 27.04.2024 bei der Reserve von SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg antritt.

Aufstellungen: SV PUTZ Möbel Neudau: David Knöbl, Tornike Demetrashvili, Jan Ifkowitsch, David Drozdik, Michael Heger (K), Henri Gashi, Marcel Himmler, Oliver Pieber, Rajmund Nemeth, Dominik Vögl, Martin Schalk



Ersatzspieler: Balint Haiszan, Christoph Himmler, Lasha Tsitskishvili, Tobias Schuch, Patrick Günther Kernbichler



Trainer: Janos Glemba

Greinbach: Vladislav Dorogan - Markus Reiterer, Valentin Hirtreiter, Lukas Roland - Nico Gigl, Maximilian Grabner, Matyas Varga, Andreas Gruber (K), Francesco Zimbru, Markus Zarnhofer - Tobias Fuchs



Ersatzspieler: Seyed Emad Hashemizadeh, Christoph Paar, Yaroslav Korytin, Manuel Paar



Trainer: Herfried Sabitzer Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: SV Putz Möbel Neudau – TUS Greinbach II, 2:4 (2:0)

82 Christoph Paar 2:4

68 Matyas Varga 2:3

67 Maximilian Grabner 2:2

64 Matyas Varga 2:1

31 David Drozdik 2:0

27 Rajmund Nemeth 1:0

