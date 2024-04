Spannung pur in Saifenboden: Buch/St. Magdalena dreht das Spiel gegen Saifenboden/Pöllau II

Details Samstag, 27. April 2024 19:48

Ein Fußballabend, der alles bot: Tore, Wendungen und packende Duelle. In einem aufregenden Match setzte sich Buch/St. Magdalena mit 3:1 gegen Saifenboden/Pöllau II durch. Die Gäste drehten nach einem frühen Rückstand das Spiel und sicherten sich drei wichtige Punkte. Die Begegnung hielt, was sie versprach, und bot den Zuschauern zahlreiche Highlights.

Ein Spiel der schnellen Tore und Wendungen

Die Partie begann furios, als Saifenboden/Pöllau II bereits in der 15. Minute durch einen Treffer von Oprea in Führung ging. Nach einem Fehler von Jeitler nutzte Oprea die Chance, lief allein auf das Tor zu und ließ dem Gästekeeper mit einem geschickten Schuss keine Chance. Doch die Freude währte nicht lange. Buch/St. Magdalena antwortete prompt und glich nur eine Minute später durch Kottan aus, der per Kopf nach einer Ecke den Ball im Netz unterbrachte. Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt vom frühen Rückstand und drehten durch ein Eigentor der Hausherren in der 18. Minute das Spiel komplett. Ein Kopfball nach einer Ecke von Prem Maxi wurde unglücklich ins eigene Tor gelenkt, was Buch/St. Magdalena in Führung brachte.

Die zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten blieb es lange beim 1:2. Saifenboden/Pöllau II drängte auf den Ausgleich, traf aber entweder nur das Aluminium oder scheiterte am starken Gästekeeper. Buch/St. Magdalena hingegen nutzte seine Chance in der 56. Minute effektiv, als Németh nach einem nicht geklärten Freistoß zum 1:3 abstaubte. Dieses Tor sorgte für die Vorentscheidung in einem Spiel, das bis dahin von beiden Teams intensiv geführt wurde. Die Gastgeber versuchten in der Schlussphase alles, um noch einmal zurückzukommen, doch die Defensive von Buch/St. Magdalena stand sicher.

Die Gäste zeigten insbesondere in der zweiten Halbzeit eine starke Mannschaftsleistung. Spieler wie Friesenbichler, der die gegnerischen Angriffe souverän unterband, und Kölbl, der frisch eingewechselt wurde und sofort Akzente setzen konnte, waren Garanten für den Erfolg von Buch/St. Magdalena. Trotz einiger umstrittener Entscheidungen des Schiedsrichters und der Verletzungspause von Oliver Muhr, der vom Platz getragen werden musste, behielten die Gäste die Oberhand und fuhren einen verdienten Sieg ein.

Das Spiel endete schließlich mit einem 3:1 für Buch/St. Magdalena, ein Ergebnis, das die Leistung und den Kampfgeist beider Mannschaften widerspiegelt. Während Saifenboden/Pöllau II die Niederlage hinnehmen musste, konnte sich Buch/St. Magdalena über wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze freuen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Julian Spörk erstellt.

