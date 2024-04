Spektakel in Hofkirchen: USV sichert sich knappen Sieg gegen UFC Wenigzell-Waldbach II

Details Sonntag, 28. April 2024 20:49

In einem spannungsgeladenen und ereignisreichen Spiel setzte sich USV Hofkirchen in den letzten Minuten gegen UFC Wenigzell-Waldbach II mit einem knappen 4:3 durch. Das Spiel bot alles, was das Fußballherz begehrt: Tore, Emotionen und eine dramatische Schlussphase, die die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt.

Ein Spiel, das keine Wünsche offenließ

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als USV Hofkirchen bereits in der 11. Minute durch einen schnell abgespielten Freistoß und von Manuel Lederer zur Führung vollendet wurde Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Antonio Pavic erzielte in der 14. Minute den Ausgleichstreffer für UFC Wenigzell-Waldbach II, indem er den Ball geschickt ins Tormanneck platzierte. Das Spiel wogte hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten. Alnes Velija nutzte in der 43. Minute eine Gelegenheit für Hofkirchen, um die Gastgeber erneut in Führung zu bringen, was den Halbzeitstand von 2:1 markierte.

Die zweite Halbzeit gestaltete sich ebenso aufregend wie die erste. UFC Wenigzell-Waldbach II kämpfte sich zurück ins Spiel und erzielte in der 52. Minute durch einen sehenswerten Freistoß von Antonio Pavic den Ausgleich zum 2:2. Die Spannung stieg, als Kapitän René Strahlhofer von USV Hofkirchen in der 56. Minute erneut für sein Team traf und die Führung zum 3:2 sicherte. Die Gäste zeigten jedoch großen Kampfgeist und glichen in der 70. Minute durch Antonio Pavic zum 3:3 aus.

Dramatische Schlussminuten besiegeln den Sieg für Hofkirchen

Als das Spiel auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, sorgte Balint Edeleny in der 75. Minute mit einem geschickten Manöver um den Tormann für den entscheidenden Moment, indem er Hofkirchen zum 4:3 führte. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von einer Abwehrschlacht Hofkirchens und gefährlichen Kontern, während UFC Wenigzell-Waldbach II alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz einer spannenden Nachspielzeit und mehreren Chancen für die Gäste, gelang es USV Hofkirchen, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten und sich den Sieg zu sichern.

Das Spiel endete mit einem verdienten, wenn auch hart umkämpften 4:3-Sieg für USV Hofkirchen. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und sorgten für ein Fußballspiel, das den Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird. Mit diesem Ergebnis demonstriert USV Hofkirchen einmal mehr ihre Ambitionen in der Liga und unterstreicht die Bedeutung jedes einzelnen Spiels in dieser Saison.

1. Klasse Ost A: Hofkirchen : UFC Wenigzell-Waldbach II - 4:3 (2:1)

75 Balint Miklos Edelenyi 4:3

71 Antonio Pavic 3:3

55 Rene Strahlhofer 3:2

53 Antonio Pavic 2:2

43 Alnes Velija 2:1

14 Antonio Pavic 1:1

11 Manuel Lederer 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Erich Klug erstellt.

